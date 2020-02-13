7-11變身小型超市！3間「冷凍生鮮旗艦店」買得到鮮凍水產、有機蔬菜

7－ELEVEN跨界結盟的複合店再出招！第11種全新複合型態「冷凍生鮮旗艦店」擴大冷凍品項與生鮮結構，為國內便利商店首創將海島型冷凍冰箱搬進門市，耗資上百萬於新北市汐止尊爵門市、台北市木柵新秀門市、桃園市醫林門市打造3間冷凍生鮮旗艦店，其中新北市汐止尊爵門市還有全台唯一的「料理教室」，15坪空間約可容納8～10人，未來將規畫推出現場料理教學示範。

為了強化生鮮商品結構，7－ELEVEN首度結盟「安永鮮物」，導入CAS細胞活存技術（Cells Alive System）急凍保鮮水產，主打海鮮採用-50℃以下極低溫急速凍結封存鮮度，水產品均經過去骨、除刺等前處理，料理食用更便利； 海島型冷凍冰箱上的DM有QR CODE，掃碼就能立刻獲得簡易料理影片、食譜。

目前7－ELEVEN全台共有14座鮮食、低溫及多溫層物流中心，擁有雙門冷凍櫃的門市近3,000家。新開幕的冷凍生鮮旗艦店不僅冷凍食品品項數較一般門市多1倍，更進駐4台的雙門立式冷凍冰箱及海島型冷凍冰箱，提供個人化冷凍食品、素食專區、家庭用冷凍食品、氣炸專區、安永鮮物區、台塑有機蔬菜專區等6大冷凍生鮮專區，整體品項高達150種以上．氣炸專區引進薯條、雞塊、雞翅、起酥片等約20款適合個人及小家庭的氣炸鍋料理。

7－ELEVEN生鮮冷凍旗艦店首波進駐新北市汐止伯爵山莊內的尊爵門市，除了「料理教室」之外，也具備複合店中最受喜愛的「！＋？ CAFE RESERVE」不可思議咖啡館；桃園長庚院區的醫林門市複合博客來與麵包烘焙坊；台北市木柵區的新秀門市加入安永鮮物專區、將冷凍品項擴增至上百項，化身小型超市。