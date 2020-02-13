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影／計程車司機買口罩 北市一人可買七片

攝影中心 / 記者杜建重／台北即時報導
台北市開放北市車籍的計程車司機買口罩，許多駕駛上午專程到建國南路高架橋下服務站排隊購買。記者杜建重／攝影

為防範新冠肺炎（武漢肺炎），台北市從今天起開放北市車籍的計程車司機購買口罩，一次可買7天分量（7片），計程車駕駛都要依身分證字號分流購買，每個口罩5元，買過的駕駛當期不能重複購買。台北市公運處呼籲每位駕駛每期應購足7片口罩做好防護措施。

北市交通局表示，今日起車籍在台北市的計程車駕駛除了可向所屬車行、合作社購買，個人車行駕駛也可透過台北市4處計程車服務站購買。

北市公運處科長王郁凱表示，公運處每天有3萬1千份口罩可供計程車駕駛使用，大家都買得到。另外，針對新北市府一次發放20片給司機，台北市卻只發7片，部份司機反應感覺有些麻煩。

王郁凱說，因為口罩是中央每天配送，北市公運處手頭上的口罩量也有固定，所以沒有那麼多的量可以配發。至於未來，如果有累積到一定的量，會再調整配發方式。

為防範新冠肺炎（武漢肺炎），計程車駕駛休息時拿出酒精消毒車內座椅。記者杜建重／攝影
為防範新冠肺炎（武漢肺炎），台北市從今天起開放北市車籍的計程車司機買口罩，許多計程車駕駛上午專程到建國南路高架橋下服務站排隊購買。記者杜建重／攝影
為防範新冠肺炎（武漢肺炎），台北市從今天起開放北市車籍的計程車司機買口罩，每個5元一次可買7天份（７片），依身分證字號購買不能重複。許多計程車駕駛上午專程到建國南路高架橋下服務站排隊購買。記者杜建重／攝影
台北市從今天起開放北市車籍的計程車司機買口罩，每個5元一次可買７片。一位計程車駕駛上午拿出35元零錢購買7片口罩。記者杜建重／攝影
為防範新冠肺炎（武漢肺炎），台北市從今天起開放北市車籍的計程車司機買口罩，台北市公運處也呼籲駕駛應購足口罩作好防護措施。一位司機在休息時戴上口罩擦拭汽車外觀。記者杜建重／攝影
為防範新冠肺炎（武漢肺炎），台北市從今天起開放北市車籍的計程車司機買口罩，每個5元一次可買7天份（７片）。司機買完後戴上口罩上路做生意。記者杜建重／攝影

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