影／計程車司機買口罩 北市一人可買七片

為防範新冠肺炎（武漢肺炎），台北市從今天起開放北市車籍的計程車司機購買口罩，一次可買7天分量（7片），計程車駕駛都要依身分證字號分流購買，每個口罩5元，買過的駕駛當期不能重複購買。台北市公運處呼籲每位駕駛每期應購足7片口罩做好防護措施。

北市交通局表示，今日起車籍在台北市的計程車駕駛除了可向所屬車行、合作社購買，個人車行駕駛也可透過台北市4處計程車服務站購買。

北市公運處科長王郁凱表示，公運處每天有3萬1千份口罩可供計程車駕駛使用，大家都買得到。另外，針對新北市府一次發放20片給司機，台北市卻只發7片，部份司機反應感覺有些麻煩。