聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／計程車司機買口罩 北市一人可買七片
為防範新冠肺炎（武漢肺炎），台北市從今天起開放北市車籍的計程車司機購買口罩，一次可買7天分量（7片），計程車駕駛都要依身分證字號分流購買，每個口罩5元，買過的駕駛當期不能重複購買。台北市公運處呼籲每位駕駛每期應購足7片口罩做好防護措施。
北市交通局表示，今日起車籍在台北市的計程車駕駛除了可向所屬車行、合作社購買，個人車行駕駛也可透過台北市4處計程車服務站購買。
北市公運處科長王郁凱表示，公運處每天有3萬1千份口罩可供計程車駕駛使用，大家都買得到。另外，針對新北市府一次發放20片給司機，台北市卻只發7片，部份司機反應感覺有些麻煩。
王郁凱說，因為口罩是中央每天配送，北市公運處手頭上的口罩量也有固定，所以沒有那麼多的量可以配發。至於未來，如果有累積到一定的量，會再調整配發方式。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言