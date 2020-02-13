這款隨身小物超強手 香茅艾草中藥草防疫包隨身帶著走

宜蘭市有一條中藥草街，最近因新冠肺炎疫情衝擊，人人為加強抵抗力，以中藥草製成防疫小包成了搶手的隨身物品。市長江聰淵今天到藥草街拜訪魔法阿嬤，示範如何製作藥草防疫包及食補料理。

防疫小包是使用香茅、艾草及大黃等中藥材製成，散發著中藥草香氣。「魔法阿嬤」吳秀玲表示，防疫包可以隨身攜帶或放在口罩裡，類似端午節艾草等除蟲害保健的原理。

最近在各中藥草店的防疫小包賣的非常好，價格也很便宜，市長江聰淵當場採購100個，下周一起將免費在市公所發送給民眾，發完為止。

新冠肺炎期間，市公所今天在北館市場「中藥草一條街」請魔法阿嬤示範食補料理。吳秀玲說，最簡單就是用紅棗、黃耆及枸杞洗乾淨之後，熬煮成養生茶，一壺溫溫熱熱的養生茶可供喝一天，溫暖身體，也達到保健，此外例如薑棗陳皮茶、大棗茯神粥及養氣蔘雞湯等，也是暖心暖胃的好料理。

市長江聰淵表示，除了戴口罩、勤洗手防疫及少去密閉式公眾場所之外，透過食補增進營養素的補充與自身的生活作息也非常重要！在病毒流行的非常時期，大家千萬不要熬夜導致身體缺乏休息，而造免疫力下降！