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耳溫槍裝耳套量不準？ 不但準且衛生

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
武漢肺炎疫情延燒，連耳溫槍都供不應求。本報資料照片

新冠肺炎武漢肺炎，COVID-19）疫情延燒，許多辦公場所都需測量體溫才可進出，也造成額溫槍、耳溫槍等物品熱銷，甚至缺貨。然而卻有傳言指出耳溫槍若加上耳套，會影響測量結果。對此，食藥署在官方網站闢謠指出，部分耳溫槍必須搭配專用的耳套才能量出正確的結果，另外也可避免因為不同人使用而增加感染風險。

食藥署表示，身體不適時，「體溫」是居家監控病情的指標；其中，耳溫槍因操作簡便快速，是用來量測體溫的熱門選擇。

但是坊間流傳使用耳溫槍時不加耳套量測會比較準確。食藥署企科組科長林蘭砡指出，部分耳溫槍須搭配專用的耳套，才能量出正確的結果，但注意耳套不能有破損，且耳套為單次使用，若重複使用，也可能造成測量誤差。由於各耳溫槍廠牌耳套的材質、尺寸、形式等不盡相同，不建議互換不同廠牌之間的耳套。

另外，套上耳套也是考量衛生因素，避免因不同人使用而增加感染風險。若是無耳套設計的耳溫槍，使用前應依原廠建議方式清潔。但在清潔後，可能會使溫度略微降低，需待數分鐘後才可使用；也不建議使用保鮮膜代替耳套。

食藥署提醒，耳溫槍屬於第二等級醫療器材，在領有藥商許可執照的醫院診所販賣部、社區藥局、便利商店、大賣場、超市都買得到，但要認明產品包裝上的「醫療器材許可證 」。並建議使用耳溫槍前先詳閱操作說明書，以正確的方法量測體溫，最好能固定量測左耳或右耳，才能得到較準確的結果。

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