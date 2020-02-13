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孩子經常鬥雞眼 醫師：小心是內斜視

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
台大醫院新竹分院小兒眼科醫師陳葆如建議，家長可觀察孩子鬥雞眼的頻率，如果只是偶爾出現，不必太過擔憂，若維持長時間，或歪斜時間越拉越長，就須盡快回眼科檢查。圖／台大醫院新竹分院提供

新竹一名4歲的王小弟因近半年經常出現鬥雞眼，且看電視都靠很近，家長帶他到醫院進行視力檢查，發現王小弟左右眼各500度及350度的遠視，且經矯正後視力也只有0.5，醫師表示，王小弟因高度遠視，引起了內斜視和弱視的情形，目前需要配眼鏡治療。

台大醫院新竹分院小兒眼科醫師陳葆如指出，一般而言，小朋友有遠視度數是正常的，不過，絕大多數的遠視並不會超過300度，若超過300度稱為「高度遠視」，高度遠視容易引起內斜視以及視力發育的異常。

陳葆如解釋，斜視有四種基本型態，分別是內斜視、外斜視、上斜視和下斜視，其中以內斜視和外斜視最為常見，以王小弟弟的狀況而言，是屬於遠視型的內斜視，遠視的孩子為了看清楚近的東西，必須用力把焦距調到近的地方，眼球往內用力，看起來就會像鬥雞眼。

遠視型內斜視的治療要先由醫師正確驗光，確認為遠視型內斜視後，請孩子先戴眼鏡矯正遠視，讓孩子看得清楚、視力能正常發展，眼鏡戴3個月到半年後，內斜視的狀況大多會改善，甚至完全正常，除非斜視的角度外觀上還是很明顯，可跟醫師討論是否要開刀治療。

另外，還有一種假性內斜視的情形，陳葆如說，因為小朋友的鼻子比較扁平，嬰兒時期的眼睛內側的眼皮比較厚，就會遮住內眼白，看起來內側眼白比較少，就會看起來很像鬥雞眼，這種情形等大一點鼻梁長出來就會恢復。

陳葆如表示，在門診有許多家長會帶嬰幼兒來檢查，醫師檢查初步會以燈光照射，看兩眼角膜上的光反射是否落在瞳孔中央，再進一步以兩眼交替遮蓋的方法，看眼睛是否移動來確定是否有斜視。

在這兩種檢查中，有些會需要小朋友以直立坐姿檢查，且需要小朋友能專心配合，若懷疑有內斜視的嬰幼兒，即便是假性內斜視，一般也會建議3到6個月再追蹤，以觀察是否有變化。

陳葆如也建議，家長可觀察孩子鬥雞眼的頻率，如果只是偶爾出現，不必太過擔憂，若維持長時間，或歪斜時間越拉越長，就須盡快回眼科檢查。

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