食藥署監測食品中重金屬 兩件深海大魚甲基汞超標

深海大型魚類位在食物鏈高階，體內容易累積重金屬汙染物。衛福部食藥署近日公布去年度食品中重金屬後市場監測結果，其中在153件水產品中就驗出兩件大型魚類的重金屬甲基汞超標。醫師表示，體重50公斤的人一周吃深海魚不宜超過半個巴掌大，孕婦與幼兒則應避免食用。

衛福部食藥署每年執行食品重金屬監測計畫，去年度抽樣檢驗611件產品，包含153件水產品、182件蛋品及其加工品、102件食米、62件蔬果植物類、50件禽畜產品、32件藻類食品與30件嬰幼兒食品。

在所有深海、淺海的魚蝦貝類等水產品當中，檢出一件東港黑鮪魚的重金屬甲基汞濃度達3ppm，是限量標準的1.5倍；一件紅魽魚排的重金屬甲基汞濃度為0.9ppm，是限量標準的1.8倍。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，汞是自然形成的金屬元素，一般透過工業汙染排放至空氣中，再沉降累積於湖泊河川及海洋中，接著經生物作用轉變成甲基汞，愈大和愈老的魚體內可能含有較高濃度的甲基汞。

顏宗海表示，甲基汞具神經毒性，以50公斤的人而言，一般建議，鮪魚、旗魚、鯊魚、油魚、鯨魚等深海魚的每周食用量別超過80公克，相當於半個手掌大；懷孕婦女與嬰幼兒則不建議食用，否則可能影響孩子的腦部發育。

鱈魚、鯛魚、鰻魚、烏魚、烏鯧、鱘魚、比目魚等魚類的每周食用量不超過160公克，相當於一個手掌大。至於其他魚類、貝類、頭足類與甲殼類的標準則較寬，每日不超過150公克即可。

食藥署的食品重金屬監測計畫還揪出壞皮蛋，在182件蛋品及其加工品當中，檢出三件皮蛋含有重金屬銅或鉛，其中有皮蛋的鉛含量高達限量標準近七倍。食藥署表示，經地方衛生局依法要求限期改正後，複抽檢驗結果已符合規定。

顏宗海表示，皮蛋製作過程可能添加氧化鉛與氧化銅來穩定品質，但不慎超標時並無法從皮蛋外觀被辨識，因此只能在購買時選擇信譽良好商家以及包裝標示完整的產品。同時要知道，皮蛋是加工食品、較鹹，營養價值不能取代新鮮雞蛋。