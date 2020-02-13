學校午餐停擺 雙北市場發起有機菜團購

因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，學校延後兩周開學，供應學校營養午餐有機蔬菜的農民受衝擊，雙北果菜市場、產地農民都發起團購，新北果菜公司還推出限時破盤價有機蔬菜，包括小松菜與黑葉白菜15公斤550元，希望消費者協助農民度過難關。

北農總經理翁震炘表示，原本這周學校午餐要使用的青松菜，上周六就該採收，留到現在已經過熟、太老，現在請農民別採了，直接拍照由北農每公斤30元收購，農民自行處理不用採收。至於預計本周六日採收的蔬菜，除了媒合八大通路商，以每箱10公斤700元開市府、企業團購，市府團購580箱，昨天中午已賣光，若市場仍有需求可洽北農。

翁震炘表示，北農約有130個有機農民契作戶，通路分別由八家合作社場協助盡可能協助銷售，原契作15噸，需處理1500箱，部分己由供應單位按既有通路促銷，多出來的才以團購箱賣出。

學校延後開學，新北受創最慘，因為新北規定學校營養午餐有一天要供應有機蔬菜，四天吃產銷履歷，這些契作的農民銷路受阻。新北果菜公司推出限時破盤價有機蔬菜，小松菜與黑葉白菜等15公斤550元發起團購，意者可洽板橋市場(02)8965-1000分機176黃小姐。

蔬菜最大產地雲林青農會長陳鳳義表示，在產地原本應該供應學校營養午餐的蔬菜量仍非常多，鄰近農民加起來還有三、四公噸有機蔬菜，因通路商媒合有限，農民們只能組織起來自救，也推出10公斤700元的團購蔬菜箱，有小白菜、青松菜、青江菜等，但每箱僅單一品項，運費由農民吸收，團購電話：0955-928278。