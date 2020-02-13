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晚間雨勢增！周日起連四天 北台灣全天溫度不超過13度

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
今天晚間雨勢增，下周日起連四天，北台灣全天溫度不超過13度。本報資料照片

今天開始變天，中央氣象局表示，今天午後開始，水氣增多，今晚各地有明顯短時強降雨，會下到明天清晨，才會慢慢緩和，周六又有一波鋒面接近，各地水氣增加，緊接著周日將有一波近寒流等級的冷空氣報到，北台灣一早就感覺降溫，天氣先濕冷再轉乾冷，一路冷到下周三，北台灣全天溫度僅9到13度。

氣象局預報員陳伊秀表示，今天有一道鋒面接近，全台轉為有雨的天氣型態，西半部地區、東北部地區可能會有雷雨，也有局部大雨發生的機率，又以今天晚上降雨最強烈，會有劇烈的短時強降雨，明天清晨降雨緩和，但是一整天天氣仍不穩定，仍有斷續降雨的機會。

陳伊秀說，周六降雨緩和，僅剩東半部地區有局部短暫雨，但是又有一道鋒面慢慢接近，水氣也慢慢增加，各地雲量增多，周六深夜、周日清晨開始又有明顯降雨，雨勢持續到周日一整天，目前中部以北東北部都有短暫陣雨，花東、南部山區有局部雨勢，但是沒有今天晚上這波的雨勢這麼劇烈。

陳伊秀表示，這波鋒面過了之後，緊接著下周日就有一波接近寒流等級的冷空氣南下，下周日北台灣一大早就會開始下雨，隨後溫度一路往下降，中南部、花東地區影響比較慢，要下周一後才感覺降溫，寒冷時間預計影響到下周三。

陳伊秀說，下周日感受濕冷，下周一到下周三水氣減少，轉為乾冷，這波最冷時間點落在下周二清晨，台南以北、東北部低溫9到12度，高屏、花東12到15度，空曠地區可能7、8度。高溫方面北台灣也僅12、13度，中部20度、南部21度、東部17度。

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