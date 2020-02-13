台鐵228連假車票今開賣 北花還有座位

台鐵228和平紀念日連假車票今天凌晨開賣，截至上午9時已賣出13.8萬張車票。不過，受到新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，台鐵指出，目前僅東部幹線熱門時段往返台東普悠瑪號、自強號，以及收假日高雄北返台北自強號等車票售光，其餘包括往返花蓮等都還有空位。

台鐵表示，截至今日上午9時，總計完成8萬8079筆訂票，售出13萬8855張車票，訂票過程順利，提醒完成訂票旅客務必於2日內(含訂票當日)付款或取票；逾期未取車票，將於2月15日上午9時重新釋出供民眾訂票。

根據台鐵統計，東部幹線台北往花蓮、台東方向2月27日下午1時至2月28日下午3時，往台東自強號座位已售完，往花蓮各時段尚有零星座位。至於台東、花蓮往台北方向，3月1日7時以後台東往台北自強號座位已售完，花蓮往台北各時段尚有零星座位。

至於西部幹線車票預訂概況方面，台北往高雄方向，長途各車次自強號尚有座位。高雄往台北方向3月1日下午1時至5時長途自強號座位已售完。南迴線車票預訂方面，高雄往台東方向，長途各車次自強號尚有座位。台東往高雄方向，長途各車次自強號尚有座位。

台鐵表示，2月27、28日及3月1日東線也將加開四班實名制列車，將於2月14日零時起開放國民身分證字號U或V開頭、去年12月1日前設籍於花蓮縣或台東縣現住人口及上開兩者的配偶及直系血親一親等之民眾，得以實名制方式預訂乘車票。