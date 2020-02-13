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新冠肺炎疫情及流感夾擊 中醫提供提高免疫抗病毒方法
新冠肺炎疫情及流感夾擊，民眾擔心感染，瘋搶口罩，如何提高免疫力對抗病毒，大家關心，部立嘉義縣朴子醫院中醫科藍誼珊醫師說，適當地使用中醫藥可以調整免疫系統，讓免疫力發揮更大效用，達到祛除外邪的能力使疾病痊癒。
35歲陳姓女子去年底發燒、頭痛、喉嚨痛，西醫確診流感，治療後3天內退燒，之後咳嗽、流鼻涕、鼻塞等呼吸道症狀，服藥後症狀雖緩解，但久咳不癒加喉嚨沙啞，病情不見好轉，經友人介紹到中醫科治療。
藍誼珊醫師說，陳姓患者除咳聲重濁、痰白帶黃、鼻音很重等症狀，伴隨四肢冰冷、排便不順、容易疲倦、頭昏頭脹，屬外感風寒、內有痰熱症狀，以辛溫解表、宣肺泄熱、止咳平喘等方式治療，症狀短時間緩解。
西醫能快消滅病原體，當細菌易產生抗藥性，患者免疫力又無法抵禦微生物侵襲，遇到傳染力較強流感，即使小感冒後遺症也能遷延數個月，中醫治療感染類或發熱類症狀只要診斷正確，可透過發汗解表、清熱化痰、降氣平喘等方式，多數症狀能獲得良好改善或解除，並可依患者個別變化而調整藥方。
藍誼珊指出，流感期間患者可依醫師指示根據其症狀搭配食療，使用杏仁粉、冬瓜子、百合等食物，學生上課、外出者、上班族可以用沖泡式茶包，均量放入上述食材熱水沖服飲用。
生病癒後食療可將紅棗6顆、枸杞、黃耆、黨參各15g熱水烹煮，也可燉排骨，增強體力補元氣，預防勝於治療，預防感染性疾病作息正常、勤洗手、戴口罩、注意衛生習慣；生病避免食用麻油、帶殼類海鮮、奶製品、辛熱上火食物。
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