周日大降溫 彭啟明：下周很有機會入冬第二波寒流

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，台中彰化雲林嘉義，從昨晚到今晨空氣品質非常差，到達所有族群不健康等級，今天下半天鋒面抵達台灣，整個環境改變，雨除還是最好清新空氣最好辦法。

今天上半天台灣的天氣仍相當的晴朗穩定，不過雲量可能會略為增多，有局部零星的地形降雨，台東到屏東恆春半島已經有雨勢，溫度上白天高溫仍可能到28-29度。

他說，目前中國南方有一道鋒面正發展並逐漸東移當中，這波鋒面結構相當完整，也伴隨對流閃電雷擊，下半天開始，鋒面前緣將逐漸接近台灣，晚上各地將陸續會有雨勢發展，雨勢將持續到周五，這波降雨目前預測仍以中部以北有雷陣雨的天氣，南部也有局部雷陣雨，東半部有局部短暫陣雨發生的可能，全台也都會有雨勢。

彭啟明表示，而周六雨勢稍緩，有個局部空檔，周四五六這三天雖然有降雨，但溫度略降。接下來周日又有波鋒面接近，這波雨勢可能略小於今天這一波，很快就會過去，但後面接續報到的冷空氣，會讓全台灣都會很有感，周日是一個有雨又降溫的濕冷天氣，隨後周日下半天這波強冷空氣，屬於偏乾的冷空氣，預計影響到下周三四，也就是周日降溫，下周一二三的清晨夜晚偏低溫。

彭啟明表示，北部台北市的低溫有機會降到10-11度，也有可能受到輻射冷卻效應降到10度以下，空曠地區的低溫更是會降到10度以下，有可能是7-9度，白天的高溫也才14-15度，很有機會是今年冬天的第二波寒流。

而中南部不像北部降那麼多，大約13-15度，但空曠地區的低溫仍有可能到10-12度或10度以下，還是要留意和這幾天的溫差落差很大，彭啟明表示，農漁民朋友要提高警覺，大家也要注意溫度落差可能會讓身體抵抗力減弱，同時感冒或流感傳播的速度提高，在這敏感的時候，個人衛生習慣的維護很重要。

彭啟明表示，目前這波強冷空氣將在今晚抵達北京，當地將會出現大雪，對岸氣象單位已經宣布寒潮大爆發將影響20幾個省份，將逐步往南推，溫度的零度線會接近福建廣東的北部，這波強冷空氣周日會抵達台灣，影響東亞好幾天。