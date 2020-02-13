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下午鋒面接近天氣轉變！ 吳德榮：中部以北注意雷雨

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
中央氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天台東地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。本報資料照片

中央氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天台東地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天上午溫暖舒適；下午鋒面接近、天氣轉變，明天鋒面抵達並快速通過；這波鋒面無冷空氣、但對流性較強。

今下午至明天、中部以北轉有陣雨及局部性雷雨的天氣，南部及東半部亦有局部短暫陣雨的機率；應注意氣象局發布的特報。今天北部16至28度、中部16至28度、南部16至29度、東部16至27度。周六鋒面東移、天氣有短暫空檔，白天溫暖舒適。

他說，周日另一波鋒面通過，天氣再轉變；鋒面後強冷空氣緊接南下，氣溫驟降、愈晚愈冷。下周一起轉乾冷天氣，約持續至下周四清晨，應注意保暖。

他說，目前歐洲中期預報中心(ECMWF)模式及美國(GFS)模式所模擬的強度，僅次於1月底的強寒流(當時北台灣及中部平地的最低氣溫、曾降至3度左右、氣象局最低氣溫也曾降至7.1度)；預計此波強冷空氣，可為平地帶來的最低氣溫，大約在8度左右；亦不排除有成為入冬以來第二波寒流機率，但模式第6、7天的模擬，仍在調整中，應繼續觀察。

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