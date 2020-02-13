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憂新冠肺炎疫情 世界行動通訊大會（MWC）確定停辦

戴口罩勤洗手之外 做這件最平常的事可抵抗新冠肺炎

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
醫師江秉穎在新書「一級睡眠術」中提及，想增強免疫力，健康且充足的睡眠比吃任何保健食品或藥物都來得更有效且安全。圖/三民書局提供

新冠肺炎(武漢肺炎)疫情延燒，民眾該如何提升免疫力？國際睡眠科學與科技協會理事長江秉穎表示，每天充足的睡眠能有效增加身體的免疫力和抵抗力。

人體的免疫系統是對抗病毒的一大防線，除了外在的勤洗手、戴口罩，內在提升人體自我防禦機制亦十分重要。醫師江秉穎在三民書局出版的新書「一級睡眠術」中提及，充足的睡眠可以顯著增加人體血液裡的T淋巴細胞和B淋巴細胞，這兩類細胞是免疫力的主要來源，所以如果想增強免疫力，健康且充足的睡眠比吃任何保健食品或藥物都來得更有效且安全。

部分民眾可能因為肺炎疫情產生焦慮、夜裡睡不安穩，江秉穎醫師在此提供幾點方法幫助入眠、提高睡眠品質。

首先是有效運動促進好眠，江秉穎指出，提高體溫使人容易進入深度睡眠，且可有效提高睡眠品質。另一目的是要讓核心體溫上升0.5度，透過在上午起床後、傍晚日落前運動，將白天與晚上的差距做出來，晝夜節律變化就會比較明顯，晚上就會比較容易入睡。

要改善睡眠，最佳運動時間是上午起床後，傍晚日落前，最好不要在睡前一小時進行激烈運動。改善睡眠最佳運動量則是每周3-4次，每次20-30分鐘以上。而咖啡最好要在下午四點前喝完，因為咖啡因的半衰期對一般成年人來說是三到七小時，建議睡前七小時別喝咖啡。

此外可多吃富含色胺酸的食物：富含色胺酸（Tryptophan）的食物有助於睡眠。例如牛奶、豆腐、雞蛋、魚、香菇、葵花子、南瓜子、黑芝麻、黃豆、小米等。另有一些具有安神、鎮靜功效的食物有助於睡眠，如核桃、蓮子、香蕉等。

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