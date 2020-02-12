強烈冷氣團周日報到全台急凍！ 一張圖看氣溫變化

本周天氣變化劇烈且相當快速，民眾要注意適時增減衣物，避免感冒。

今天白天各地高溫普遍在25度以上，大台北及中南部地區更來到28、29度，不少民眾根本穿短袖出門。

但民眾要注意了，溫暖天氣到周六，周日隨著強烈冷氣團報到，氣溫急凍，降到10度以下，民眾將非常有感。

氣象局臉書粉絲專頁報天氣 - 中央氣象局稍早貼出一張圖，告訴民眾周六之前白天高溫在25度以上，周日起轉冷，各地寒冷，局部在10度以下，下周三才會漸漸回溫，呼籲民眾一定要留意氣溫變化。

氣象局說，明天(13日)鋒面逐漸接近，台灣附近西南風也增強，中午之後西半部先開始降雨，而後逐漸轉為全台有雨天氣型態，這道鋒面附近的對流相當活躍，西半部及東北部將有短暫陣雨或雷雨出現，並有局部大雨發生的機率，花東也會有局部短暫陣雨。

氣溫方面，清晨各地低溫16至20度，上午各地高溫在25度以上，大台北、中南部及台東可達27至29度間，中午過後隨著降雨漸趨顯著，氣溫會開始下降。

周五(14日)鋒面從台灣北部海面通過，各地天氣不穩定，西半部及東北部有短暫陣雨或雷雨並有局部大雨發生的機率，花東也有局部短暫陣雨。

周六(15日)降雨趨緩，東半部仍有局部短暫陣雨，北部偶有零星雨，白天高溫可達25度。

下周日(16日)另一道鋒面通過，降雨範圍再度擴大，並且有一波強烈大陸冷氣團等級的冷空氣南下，北台灣一早就會感受到氣溫下降，其他地方傍晚起也會開始轉冷。