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電話關懷隔離檢疫民眾 衛福部成立關懷中心

中央社 / 台北12日電

中國武漢肺炎疫情嚴峻，為了避免疫情擴散，不少民眾必須居家隔離或居家檢疫，衛福部今天表示，已成立啟動疫情關懷中心，將透過電話主動關懷民眾，給予心理支持及關懷。

武漢肺炎疫情延燒，全球染病案例數量不斷攀升，台灣也有18個確診案例，為了避免疫情擴散，中央流行疫情指揮中心分階段宣布相關措施，要求部分符合條件民眾必須居家檢疫或居家隔離14天。

衛福部今天表示，因應武漢肺炎疫情，並提供因疫情而居家隔離、居家檢疫的民眾心理支持及關懷，已經成立啟動疫情關懷中心，並在最短時間內結合專業護理師、心理師、關心疫情的志工團體及志願服務人員，進行相關人員追蹤關懷等事務。

衛福部指出，第一階段是由衛福部人員依據疾管署提供的名單，針對1月14日至2月5日期間入境、曾有相關旅遊史的民眾，主動關懷是否有症狀、就醫等資訊，盼能協助防疫人員作進一步協助。

至於第二階段則由護理及健康照護司、社會救助及社工司召募志工，針對這次疫情居家隔離、居家檢疫者，於隔離（檢疫）期間主動去電給予心理支持及關懷，盼能適時提供進一步的心理諮商或協助。

衛福部表示，關懷中心透過電話主動關懷民眾，不會向民眾詢問身分證字號、出生年月日等個人資料，關懷中心的服務時間為每天上午9時至晚上6時，例假日及國定假日照常服務，預定運作至3月底。

世界衛生組織（WHO）已將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

疫情 武漢肺炎 衛福部
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