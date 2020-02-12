武漢肺炎疫情延後開學 割包皮人數增一成

寒假延長至2月25日，不少家長把握延後開學時間，帶孩子割包皮，醫師表示，近期求診的學子增加約一成，不過，除非是嚴重包莖或是反覆發炎者，才建議割除包皮，否則一般不會特別建議「有皮就割」，強調平時做好清潔更為重要。

台北醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師顧芳瑜，曾有研究顯示，台灣高中男學生因包皮過長導致包莖約占四成，正常男性通常會在成年後，包莖情形會逐漸消失，但有部分不會消失，而包莖易影響性生活、藏汙納垢易反覆發炎，生殖器因此難以清潔，也較容易罹患菜花、愛滋病等疾病。

顧芳瑜表示，包莖的定義為，包皮不易推動，勃起時龜頭無法自然露出，或是包皮退下來後，難以再退回。日前有名30多歲的會計師，包莖問題嚴重影響性生活，過程中容易夾到包皮，也惹得性生活不美滿，最後決定動刀改善長年的包皮問題。

顧芳瑜說，包皮不可怕，最可怕是因此難以清洗陰莖冠狀溝（即龜頭溝），有些男性因清理不當或是衛生習慣不佳，長年龜頭反覆發炎，導致包皮纖維化，使包皮窄縮，不僅是影響性生活，連排尿也會受阻。

若已經影響到日常生活，建議可接受手術，傳統割包皮手術是使用金屬刀片切除多餘的包皮後，再使用電燒刀止血，手術時間約一小時，術後復原約需二到四周，近年有新式手術方式，切除與止血同步進行，手術時間約十分鐘，術後復原約二周，且相較於傳統較不疼痛。

臨床上諮詢的男性多落在20歲到30歲左右，學童並非是大宗，成年後的男性選擇割包皮，有一部分是自認有需要，另一部分是「病入膏肓」才會求診。

顧芳瑜呼籲，男性無論有無包皮困擾，應時常清洗龜頭溝，即使再懶惰每周也要清洗三次，每天最多洗一次就好，毋需過度清潔，清洗時也不用使用肥皂、沐浴乳，用清水清洗即可，除非有難聞的異味再使用些許的中性的肥皂或洗面乳清潔，比較不會傷害生殖器。