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影／中山醫大實測！口罩噴酒精降防護 推電鍋乾蒸殺菌

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
中山醫藥大學職業安全衛生系透過實驗，教民眾「延長使用」外科手術口罩方法，電鍋不加水乾蒸3分鐘跳起，置放5分鐘後再拿出來，滅菌最有效。至於利用酒精、漂白水噴灑口罩不適合，只要噴灑一次，防護效果就會下降5成，等於沒有防護效果。記者喻文玟／攝影、後製

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情讓民眾搶口罩。現在中央規定，每星期1人只能買到2片口罩，不夠用怎麼辦？

中山醫藥大學職業安全衛生系透過實驗，教民眾「延長使用」外科手術口罩方法，電鍋不加水乾蒸3分鐘跳起，置放5分鐘後再拿出來，滅菌最有效。

至於用酒精、漂白水噴灑口罩不適合，因為會嚴重破壞濾材靜電特性，只要噴灑一次，防護效果就會下降5成，等於沒有防護效果，所以不建議。

●乾蒸口罩正確方法

「電鍋蒸口罩復活術」這兩天在網路引起熱議，但補教名師徐薇實測卻發生「口罩融化」窘境。

中山醫大職安系副教授賴全裕指出，正確「蒸口罩」6步驟依序是：先放入約2公分高之內鍋架、再置入約10公分高之內鍋、內鍋裡最多放3片口罩、不加水乾蒸3分鐘、鍋內可達攝氏110度高溫、再靜置5分鐘讓乾熱空氣均勻與口罩作用。

賴全裕說，如果直接讓口罩接觸內鍋鍋壁，加熱後高溫達攝氏150-170度，口罩當然會融化。

「每天能汰換口罩最好，但當數量不夠時，外科口罩就可透過『乾蒸』應急，實測一片乾蒸5次後，效率約降10%左右。」中山醫大職安系賴全裕於2018年經過實驗，電鍋乾蒸N95口罩能殺死，作為高壓滅菌鍋滅菌指標的「枯草桿菌內孢子」達99.7%，並刊登於國際期刊INDOOR AIR。

「外科手術口罩的過濾效果，最少要80％以上才具防護力」。賴全裕強調，乾蒸口罩是「應急」，乾蒸還是會破壞材質，每乾蒸一次過濾效果略減1％至2％，也將會不符合口罩檢測標準，民眾仍須謹慎考慮使用，「如果口罩已沾染血液、髒汙、大量唾液，戴著進出醫院，也不建議採電鍋乾蒸法」。

●噴酒精、漂白水會破壞濾材帶電特性

網路盛傳的口罩滅菌法還有噴酒精、漂白水、利用吹風機。賴全裕指出，噴酒精、漂白水會破壞外科手術口罩的濾材帶電特性，噴一次就直接降低原過濾效率之50%，等於完全沒有防護率了；至於吹風機未經實驗，不予評論也不建議，因受熱滅菌可能不均勻。

●坊間口罩多，防護效果大不同

目前坊間常見的口罩有數種：活性碳口罩、外科手術口罩、N95口罩、醫用紗布口罩、一般布口罩。

中山醫大職安系，支援成立之呼吸防護具檢測中心，只針對外科手術口罩在電鍋乾蒸、高壓滅菌鍋、噴75%酒精後，依據CNS-14774標準之過濾效率檢測實驗，並建議一般民眾使用外科手術口罩即可。

賴全裕說，「外科手術」口罩有3層，第一層防潑水有經合成血液穿透測試、第二層不織布層過濾粒狀物、第三是皮膚親和層能吸附汗水、唾液。「N95口罩」留給醫護人員使用，而「醫用棉紗布口罩」沒有不織布層，過濾效果差。

至於「活性碳口罩」，到底有沒有防護效果？賴全裕表示，市面上常見有2種活性碳口罩，第一種「附加活性碳」是在外科手術口罩裡多加活性碳層；另一種是純活性碳口罩，而無論如何，必須通過防潑水檢測、次微米微粒過濾檢測才有防護率，否則不能宣稱有防護效果。

一般布口罩就純粹是「布」，過濾總表面積太少，沒有靜電處理，過濾效果較差。

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