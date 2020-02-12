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桃園機場單日旅客量 11日跌破6萬人次
受到新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，桃園機場11日的單日入出境人數跌破6萬人次，創下近年新低。桃園機場第2航廈出境大廳12日下午時段，旅客及接送機民眾稀少，與過去熙來攘往的景象差異甚大，航空公司人員評估，旅客人數還會繼續下滑。
根據統計資料顯示，11日全天桃園機場入出境旅客人數為5萬9000多人次，出境2萬8000多人次，入境稍多為3萬1000多人次。而原本航空公司預報人數為7萬1000多人次，結果實際人數比預報人數又少了超過1萬人次。
桃園機場去年全年旅運人數超過4600萬人次，平均每天約有12萬6000多人次，11日的旅運量已經減少超過一半，如果未來航班持續減少，航空公司人員評估，旅運量還會繼續探底，今年要刷新去年的紀錄可能不容易。
依據目前的防疫規定，兩岸直飛航班只剩下4個城市、5個航點維持飛航，國籍的中華航空、長榮航空已經取消超過1000個航班，還不包括陸籍航空公司取消的航班數，兩岸航班大減，為影響桃機旅運量主要因素之一。
其次香港、澳門航點雖然維持飛航，但是入境旅客（包括過境轉機不入境的旅客）必須居家檢疫14天，影響旅客搭乘或轉機意願，香港籍及澳門籍的航空公司，以及剛開航澳門的星宇航空，都取消許多航班，如果再加上菲律賓等其他外籍航空公司，取消航班數字可能隨著疫情持續攀升，桃機旅運量持續受拖累。
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