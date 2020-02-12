明變天！午後西半部、東北部有雨 下周急凍低溫剩9度

今天各地多雲到晴，不過明天受到鋒面接近、西南風增強影響，中央氣象局表示，明天清晨各地低溫16至20度，上午還能見到陽光，但中午開始明顯變天，苗栗以北及東北部地區將有短暫陣雨或雷雨，傍晚全台都有雨，明晚到後天雨勢最大。

氣象局預估，明天西半部高溫約28至30度、東半部約26至27度，明天西半部高溫略降3度，北部、中部高溫降到25度，南部27度，若低溫與水汽配合，玉山、合歡山今明天將有機會降雪。

氣象局預報員陳建安表示，周六將是短暫空擋，隨著鋒面逐漸遠離、降雨趨緩，只剩東部仍有局部短暫陣雨，高溫也略為回升。但下周日另一波鋒面通過，強烈大陸冷氣團南下，降雨範圍將再擴大，周日北部一早就會感受到明顯變冷，且愈晚愈冷，入夜後低溫下探13度。

陳建安表示，下波冷空氣台南以北、東北部低溫下探9至12度，沿海空曠地區低溫下探8度，高屏、花東地區低溫下探12至15度，最冷時間在下周二清晨，強度也不排除增強為寒流等級，周三白天才會明顯回溫到20度以上。

降雨方面，陳建安表示，下周日到三是「濕冷轉乾冷」型態，周日北部、東半部地區有短暫雨，中部及南部山區也有局部短暫雨，其他地區為多雲，屆時玉山、合歡山有望再降雪。下周一、二水氣略微減少，中部以北、東北部有短暫陣雨，花蓮、台東及南部山區也有局部短暫雨。