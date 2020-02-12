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政府不出手只能降價自救 墾丁旅宿折扣戰殺到見骨

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
新冠肺炎（武漢肺談）疫情衝擊觀光，政府還未推出具體振興觀光方案，南台灣墾丁旅宿者業者無不祭出超殺優惠，並搭配「落山風吹走疫情、來恆春半島呼吸新鮮空氣、曬太陽」戶外遊程自救。圖／墾丁福華提供

新冠肺炎（武漢肺談）疫情衝擊觀光，政府還未推出具體振興觀光方案，南台灣墾丁旅宿者業者無不祭出超殺優惠，並搭配「落山風吹走疫情、來恆春半島呼吸新鮮空氣」戶外遊程自救；為拉抬低迷市場並搶攻開學日延後的親子客商機，本月平日下殺至1至3折比比皆是，有五星飯店本周末還推出4人同行2人免費，3000元有找的破盤價；旅宿業者形容，這場旅宿折扣大戰堪稱空前且殺到見骨。

「新冠肺炎造成的觀光衝擊，可能比SARS時代更嚴峻！」屏東恆春半島觀光產業聯盟說，墾丁在全盛時期，因市場供不應求，假日每晚萬元起跳房價還是搶破頭，廉價航空興起後，才會有「去墾丁，不如去日本沖繩」的說法；但隨著國旅衰退，在自由行陸客斷炊和新冠肺炎蔓延後，住房率慘跌，不僅一般飯店平日房價下殺至1至3折比比皆是，五星級的凱撒、夏都和福華等飯店也有2至4折的優惠，優惠幅度堪稱空前。

「現在來墾丁，房價超乎想像！」墾丁一家五星飯店主管說，隨著疫情擴大、開學日延後，加上原預定的畢旅團延後到5月，2至4月的房客也多退訂，各家飯店不得不祭出超殺折扣吸客，並搶攻開學日延後的親子客商機，大家私底下還會比價，競相推「你低，我更低」的專案，但本月也只提升一至二成住房，民宿業者亦然，墾丁這場旅宿折扣大戰，預估會持續到5月，同業拚價的激烈程度堪稱空前且殺到見骨。

新冠漢肺炎衝擊觀光，如何化危機為轉機，腦筋動得快的旅宿業順勢在官網強調「落山風吹走疫情」，鼓勵動消費者走向戶外並安排戶外遊程；小墾丁度假村最近推出「星空旅遊」，泰國國際學校定18日自曼谷來展開四天三夜的學習天文之旅，另外，墾丁統一度假村、華泰瑞苑、承億之旅墾丁店，自行安排或和恆春半島生態旅遊社區合作，帶房客走向戶外。

新冠肺炎（武漢肺談）疫情衝擊觀光，政府還未推出具體振興觀光方案，南台灣墾丁旅宿者業者無不祭出超殺優惠，並搭配「落山風吹走疫情、來恆春半島呼吸新鮮空氣、曬太陽」戶外遊程自救。圖／小墾丁度假村提供

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