臺大開辦中醫研習課程 教您提升免疫力 健康自己守護

臺大進修推廣學院邀您透過「中醫保健系列課程」，運用中醫調養陰陽氣血，擁有真正和諧與健康的身體。目前招生中的課程包括中醫【經絡保健】系列平日班共四期，以及中醫【臟腑保健】系列假日班共三期，每期課程皆獨立招生，提早報名繳費可享特別優惠，歡迎所有關心健康的人報名參加，相關課程資訊可至 【臺大推廣教育網】 查詢，或致電02-23620502洽詢。

自我按摩，是人體對酸痛的自然反應；在身體出現病痛未能就醫之前，正確的按摩推拿，可及時減輕病患的不適。中醫十二經絡包含「手三陰」，是指肺經、心包經、心經；「手三陽」，是指大腸經、三焦經、小腸經；「足三陰」，是指肝經、脾經、腎經；「足三陽」則是指胃經、膽經、膀胱經。經絡與臟腑之間互有聯絡，使五臟六腑功能更加健全。經絡保健系列【手三陰篇】即將於2月27日星期四下午開班，肺經按摩教您及時排毒，強化呼吸系統；心經按摩讓您紓解壓力，成為樂活一族，不再鬱卒。

中醫論臟器包含「五臟六腑」，「五臟」是指肝、心、脾、肺、腎；而「六腑」則是膽、小腸、胃、大腸、膀胱及三焦。內部的臟腑和外在的五官、四肢、皮膚毛髮等具有相關性，只要體內臟腑發生病變，外在的器官也會跟隨著產生變化。而身體內的臟腑與經絡，需要「陰、陽、氣、血」等四大要基本元素供應，唯有各司其職盡其本份，才能使臟腑功能正常運作，維持健康。

臟腑保健系列【胃與大腸篇】3月25前報名繳費享優惠，於5月17日星期日上午開班。脾為臟胃為腑，陰陽相互為用，使消化系統維持正常功能。好好保養胃腑，避免胃口不佳、吐氣打嗝、食道逆流、噁心嘔吐、胸悶胃痛腹脹及睡眠障礙等症狀。而肺為臟大腸為腑，若大腸功能失調或濕熱入侵，易產生腹脹腹痛、排稀軟便或排便障礙等症狀，應對症調養。

臺大「中醫保健課程」將陸續開設【經絡保健】及【臟腑保健】系列課程，內容設計皆適合一般民眾，無任何中醫知識背景者亦可報名參加。搭配課程主題，課堂中將進行實作活動，由中醫師教導學員如何運用常見的養生藥材，自製簡易養生茶飲藥膳包，讓您從日常生活中實踐中醫調理與保養！歡迎各界關心自己與家人健康的朋友踴躍報名參加！