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高雄橋頭科學園區 確定進二階環評

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環評大會今天決議高雄橋頭科學園區進入二階環評。記者吳姿賢／攝影

預估未來每年可帶動1800億元產值的高雄橋頭科學園區，由於開發面積超過100公頃，今天環評大會確認進入二階環評，並提出研析廢棄物循環再利用比率、強化生態調查等要求。

高雄橋頭科學園區由科技部南部科學園區管理局主導開發，規畫用地需求262.39公頃，其中設廠用地164.27公頃。未來以人工智慧物聯網作為開發導向，引進半導體、航太、智慧生醫、智慧機械、創新產業，號稱打造「下世代智慧科技園區」，預估就業人口可達1.1萬人。

基地沒有地質敏感區，但包含一個滾水坪泥火山，已規畫為原地保留景觀公園。蒐集鄰近計畫「國道十號燕巢交流道延伸工程開發」生態調查結果，有大冠鳩、鳳頭蒼鷹等七種第二級保育類陸域動物，還有紅尾伯勞、台灣黑眉錦蛇等兩種第三級保育類陸域動物。

由於開發面積超過一百公頃，按照環評法規應進入二階環評，今天環保署召開環評大會審認。

環境權保障基金會成員登記發言指出，橋頭科學園區用電、用水等環境乘載量很大，環評報告書應該記載更詳細的開發計畫。開發單位雖然調查有將近九成地主同意辦理區段徵收，回收率只有六成一，代表性有待質疑；園區旁有高鐵行經，稍微震動就可能影響產能，須審慎評估地質問題。

環評委員也說，此案標榜「下世代智慧科技園區」，但簡報只說明將推動廢棄物減量、資源循環利用，應該更加強排汙減量規畫才符合外界對「下世代智慧科學園區」的期待，二階環評時應該訂定一定的目標值。

內政部營建署副署長陳繼鳴同時也是官派環評委員，會中有其他環評委員對此案區段徵收程序有疑慮，陳繼鳴以營建署代表回應，環保團體因此提出程序問題。閉門會議上，其他環評委員建議陳繼鳴應該迴避此案，陳繼鳴也接受並隨即離席。

環評法規要求開發面積超過100公頃就要進入二階環評，環評委員也無異議同意，要求要細算用水、用電等各項汙染物排放量，具體空汙改善措施，研提園區再生能源、廢棄物循環再利用比率。由於基地有滾水坪泥火山、高鐵軌道行經，委員也附帶決議，應評估對園區開發的影響。

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