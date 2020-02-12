麥當勞杯蓋易漏引人怨 網兩派意見分歧吵翻

一名網友在網路上表示，因麥當勞套餐飲料是使用口式塑膠杯蓋，以致杯內的飲料時常灑出來，不禁讓他怨「為何麥當勞不用密封膜」，對此有人認為蓋子比較方便喝，不過也有人說密封膜沒吸管超不方便。

有網友在「Ptt八卦版」表示，因為喜歡吃麥當勞的薯條，所以幾乎常利用得來速外帶有漢堡、薯條及飲料的套餐，但由於麥當勞是使用口式塑膠杯蓋的關係，導致外帶套餐時，飲料都會溢出來而沾到漢堡及薯條，不禁讓他喊「麥當勞的飲料封口為什麼不用密封膜？像肯德基飲料都跟外面茶飲店一樣」，原po指出，「每次回到家看到泡在漏一大半可樂裡面的麥當勞漢堡薯條真的很嘔」。

文章一出，引起不少網友紛紛留言表示，「的確很麻煩」、「麥當勞飲料買10次漏9次」，也有人說，「比較喜歡蓋子，在車上比較有辦法喝」、「現在的已經很少漏了，除非擠壓到」。

還有人表示，「密封膜在沒吸管情況超不方便」、「封膜撕開後，有很重的封膜味道」、「封膜沒用吸管喝，都先喝到冰塊」，但也有人提出其他解決方式，「我車上都放吸管，吸管還是最方便」、「自帶環保杯吧」。