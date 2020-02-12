快訊

搶救壽陸橋：南鐵地下化 鐵道沿線成文資墳場？

受困鑽石公主號台人該怎辦？ 謝長廷提7點說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

沒人要出國！武漢肺炎衝擊「WiFi機」 出租業績剩3成

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
許多人出國會租用WIFI機。圖／報系資料照

武漢肺炎疫情持續衝擊旅遊產業，不只航空公司、旅行社受到影響，也因旅遊人口銳減，因此提供出國上網Wifi機、海外SIM卡的行動通訊業者，業績也大受影響。有業者透露，目前旅客出國的租機業務腰斬一半，海外遊客來台租機的需求，更是跌破7成，估計還會更加嚴重。

許多旅客出國都有上網的需求，連帶刺激Wifi機出租需求。目前光是桃園國際機場，除了中華電信、台灣大哥大等通訊業者外，還有5間提供Wifi機出租的電信櫃台。估計全台共有約10間相關品牌提供服務。

但是在武漢肺炎重擊之下，中、港、澳旅遊首當其衝，其他如東北亞、東南亞等地，也都受到影響。有業者低調表示，本來還有東北亞的零星需求，但是現在出國租機業績直接下降5成，也因遊輪、航空停航等等因素，減少入境旅客，因此來台租機需求只剩3成。Fine Wifi總經理胡大維就表示，自家產品與多間旅行社合作，之前平均每月業績最高可達800萬，現在已下滑3～4成，又以中國大陸、遊輪產品影響最多，但網路、人事、設備等成本仍然存在。胡大維就評估，應該會有體質不佳的業者，會在此波疫情中被淘汰。

除了租機需求大減，另外也因出國SIM卡多有使用期限，因此業者也可能需要賠價拋售，又是另一波影響。日前政府曾針對武漢肺炎規劃紓困計畫，藉此協助旅行社、交通等產業渡過難關。Wifi電信服務業者則表示，目前尚未看到自家產業名列其中，但會希望透過與公會、機場研議，希望能夠過降低櫃位租金的方式降低成本。談及是否會降價促銷，藉此吸客，胡大維也表示，當市場需求大、選擇多時，可以透過降價來爭取買氣，但是現在業者面臨的，卻是大家不願意出國，「根本找不到買東西的人在哪裡！」

出國 武漢肺炎 旅行社
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

武漢啟動社區封閉管理 網驚：現在才開始？

遊越南遇肺炎疫情 4家旅館店取消訂房他靠沙發客解危

楊儒門：農友因應武漢肺炎需企業化多角經營

新冠肺炎拖累 研調下修首季伺服器出貨成長率

相關新聞

明變天降雨機率增 最冷時間點下周一二

明天變天。中央氣象局指出，明天鋒面接近，明後兩天全台轉為有雨的天氣，降雨持續到周五整天，除了短暫陣雨、雷雨之外，也有局部...

寶瓶星號乘客下船後欲游泳 花蓮運動中心封館消毒

寶瓶星號郵輪8日停靠基隆港，全船遊客檢疫為陰性反應，可回家自主健康管理14天。沒想到有人到花蓮一家運動中心游泳池，被認出...

莫忘流感！全國新增14死 嘉市添2千劑疫苗

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情全球關注，但目前流感疫情持續在流行高峰，疾管署昨公布新增56名流感併發重症案例，其中已釀14死，...

新冠肺炎疫情重創旅遊業 11萬導遊無團可帶收入歸零

新冠病毒疫情重創觀光產業，導遊領隊職業工會總會理事長高新富接受中評社訪問表示，台灣領隊導遊必須透過旅行社業者委任帶團，但目前受疫情影響，旅遊團停擺，導遊領隊無團可帶，生計都出問題。

新冠肺炎引歧視 醫心寒：不需要我時就覺得我是髒東西

「你需要我的時候，拜託我救你，但你不需要我的時候，你覺得我是髒東西。」陳木榮醫師用一句話，說出他診所內同仁遭誤解歧視後的...

影／機捷3年至今未驗收 鄭文燦講話了

針對機捷通車3年至今尚未完成驗收，影響桃園捷運公司營運績效，桃園市長鄭文燦今天上午表示，當初通車協議，是由交通部鐵道局負...

高雄橋頭科學園區 確定進二階環評

預估未來每年可帶動1800億元產值的高雄橋頭科學園區，由於開發面積超過100公頃，今天環評大會確認進入二階環評，並提出研...

沒人要出國！武漢肺炎衝擊「WiFi機」 出租業績剩3成

武漢肺炎疫情持續衝擊旅遊產業，不只航空公司、旅行社受到影響，也因旅遊人口銳減，因此提供出國上網Wifi機、海外SIM卡的行動通訊業者，業績也大受影響。有業者透露，目前旅客出國的租機業務腰斬一半，海外遊客來台租機的需求，更是跌破7成，估計還會更加嚴重。

2月限定！遠傳網路門市好運刮刮樂 吃到飽再降100元

疫情險峻不想出門，但情人節檔期線上優惠更要好好把握！遠傳網路門市推出「春省來了 刮刮樂翻天」活動，便宜吃到飽方案再優惠、語音方案加碼送上網流量，單購防疫家電也能享好康！

昨天才收公文今天通知廢止 藥師嘆朝令夕改如洗三溫暖

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續蔓延，中央健保署昨天行文各健保合約藥局，為因應疫情，至4月30日前，經醫師評估慢性疾病病情穩定，保險對象持有效期間內的慢性病連續處方箋，可一次領取用藥量至多60天；部分以慢性病處處方箋用藥為主業的健保藥局收到公文急跳腳，結果中華民國藥師公會全國聯合會今天就收到健保署前紙命令廢止公文，朝令夕改，讓藥師也傻眼。

影／不滿公司變相減薪拒溝通 熊貓外送員遊行罷送

foodpanda（熊貓）外送員不滿公司片面地更改勞動條件，籲與資方協調卻遲遲沒有得到善意回應，今天(12日)上午熊貓外送員發起首次「不定時、不定區」的安全示範遊行，即符合資方規定的是市區時速40公里以下、找到合法停車場所再領餐、送餐，因此未來消費者領餐時間可能會有所延遲，望消費者體諒...

陳時中「搭機風險高」 桃機上午運量減半

防堵新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天建議，國人近期如果沒有必要，「不要搭乘飛機」。今天上午桃園機場旅運人次瞬減一半，機場冷冷清清、空空蕩蕩。桃機公司證實，今天桃機運量剩下6.5萬人，是平日12萬人次的一半。桃機指出，若營運持續減少，恐衝擊三航廈建設。

熱門新聞

口罩、衛生紙之亂後...全聯「2物」又被掃光 眾傻：世界末日？

現賺999元！情侶「公主抱」成功 六福村門票買1送1

台灣醫療水準被世界公認最強？ 網曝內心評價：只是CP值高

周日再變天！ 吳德榮：不能排除入冬第二波寒流機率

受疫情衝擊？桃園老牌餐廳資遣3分之1員工

開第一槍！這家影城採「座位分隔法」防疫 網讚：單身狗的天堂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。