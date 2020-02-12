沒人要出國！武漢肺炎衝擊「WiFi機」 出租業績剩3成

武漢肺炎疫情持續衝擊旅遊產業，不只航空公司、旅行社受到影響，也因旅遊人口銳減，因此提供出國上網Wifi機、海外SIM卡的行動通訊業者，業績也大受影響。有業者透露，目前旅客出國的租機業務腰斬一半，海外遊客來台租機的需求，更是跌破7成，估計還會更加嚴重。

許多旅客出國都有上網的需求，連帶刺激Wifi機出租需求。目前光是桃園國際機場，除了中華電信、台灣大哥大等通訊業者外，還有5間提供Wifi機出租的電信櫃台。估計全台共有約10間相關品牌提供服務。

但是在武漢肺炎重擊之下，中、港、澳旅遊首當其衝，其他如東北亞、東南亞等地，也都受到影響。有業者低調表示，本來還有東北亞的零星需求，但是現在出國租機業績直接下降5成，也因遊輪、航空停航等等因素，減少入境旅客，因此來台租機需求只剩3成。Fine Wifi總經理胡大維就表示，自家產品與多間旅行社合作，之前平均每月業績最高可達800萬，現在已下滑3～4成，又以中國大陸、遊輪產品影響最多，但網路、人事、設備等成本仍然存在。胡大維就評估，應該會有體質不佳的業者，會在此波疫情中被淘汰。

除了租機需求大減，另外也因出國SIM卡多有使用期限，因此業者也可能需要賠價拋售，又是另一波影響。日前政府曾針對武漢肺炎規劃紓困計畫，藉此協助旅行社、交通等產業渡過難關。Wifi電信服務業者則表示，目前尚未看到自家產業名列其中，但會希望透過與公會、機場研議，希望能夠過降低櫃位租金的方式降低成本。談及是否會降價促銷，藉此吸客，胡大維也表示，當市場需求大、選擇多時，可以透過降價來爭取買氣，但是現在業者面臨的，卻是大家不願意出國，「根本找不到買東西的人在哪裡！」