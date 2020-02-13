避邪除瘟仙聖-孚佑帝君

聯合報 / 記者楊正海 報導
圖／指南宮 提供

純陽祖師協會、指南宮主辦『為新冠疫情禳瘟祈福大法會』

「中華道教純陽祖師協會」為禳除「新型冠狀病毒」疫情，訂2020年2月20、21、22日（農曆1月27、28、29日）三天，由全體會員宮觀舉辦聯合並個別法會，為國家及全民祈求福澤平安。

「純陽祖師協會」為全台奉「孚佑帝君（呂仙祖）」為主祀神宮觀所組成，會址在台北指南宮。現今「新冠肺炎」疫情擴散，社會大眾過度恐慌，可能引發心境上浮動。協會蔡秋棠理事長、指南宮高超文主任委員感念：除加強防疫外，宗教界要發揮安定人心的力量，請示仙祖，應舉辦「為新冠疫情禳瘟祈福大法會」，法會三天，持誦經懺《呂祖無極寶懺》、《孚佑帝君醒心真經》、《孚佑帝君大洞真經》…等，祈福消災，同時達到撫慰人心功能，以臻吉祥。

圖／指南宮 提供

《孚佑帝君大洞真經》中記述：「佑帝。辟邪除瘟。神欽鬼服。吉星臨門。妖魔鬼怪。滅沒無存」

呂洞賓道號「純陽」，又名「孚佑帝君」，是醫疾濟貧，斬妖除魔仙聖，道界盛名早著。指南宮啟建，也有一段「呂祖除瘟驅疫」歷史源流。清光緒年間，淡水知縣王斌林從故鄉迎請「呂祖聖像」來台，保佑他平安渡過台灣海峽與述職順利；爾後艋舺、景美等地都曾發生嚴重的流行病，民眾恭迎「呂祖」神尊遊境；不久後，瘟疫果然平息。之後仙鸞顯化，聖示在「猴山建廟，純陽啟教」，恭奉孚佑帝君，以保台疆永續平安，所建的宮廟，就是「指南宮」。

圖／指南宮 提供

此次法會，除在指南宮於20日上午9點在凌霄寶殿「發奏上表」，設壇誦經；三十餘會員宮觀，也分別在各宮觀安排誦經，達到既為整體也個別的除瘟祈福效應，祈求全民吉祥平安。

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