昨天才收公文今天通知廢止 藥師嘆朝令夕改如洗三溫暖

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續蔓延，中央健保署昨天行文各健保合約藥局，為因應疫情，至4月30日前，經醫師評估慢性疾病病情穩定，保險對象持有效期間內的慢性病連續處方箋，可一次領取用藥量至多60天；部分以慢性病處處方箋用藥為主業的健保藥局收到公文急跳腳，結果中華民國藥師公會全國聯合會今天就收到健保署前紙命令廢止公文，朝令夕改，讓藥師也傻眼。

屏東恆春半島一家健保合約藥局林姓藥師說，昨天收到中央健保署高屏業務組的公文，指考量防疫作業，減少病患聚集醫院、診所群聚機率，保險對象經醫師評估慢性疾病病情穩定，開立慢性病連續處方箋，可一次領取至多60天的用藥量；因慢性病連續處方箋用藥占藥局營業額高達九成，可一次領取至多60天的用藥量，老顧客勢必就近在醫院藥局領藥，客源流失大半，且時間長達2個多月，有如青天霹靂。

他說，新冠肺炎疫情嚴峻，全民共體時艱，健保合約藥局配合政府推實名制口罩措施，樂當「防疫大使」，不在乎倒貼夾鏈袋費用，但昨天收到中央健保署公文時，有「背後被捅一刀」的感覺，真是情何以堪，且該決策事前未和藥師溝通過，又無配套措施，昨晚氣得在網路社群號召其他藥局暫緩發放口罩，要求收回；還好，今天中午就收到藥師公會全國聯合會轉發中央健保署廢止適用的公文，心情如洗三溫暖。