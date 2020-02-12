影／防疫物資大缺 台塑將捐45噸漂白水助高雄抗疫

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續發燒，市面上防疫用的酒精、漂白水大缺貨，台塑仁武廠基於高雄市防疫需求，將捐出廠區自製的漂白水45噸，供市府分送基層里辦公處及清潔隊作防疫之用，首批4公噸，2月14日會送扺經發局。

台塑仁武廠協理蔡奇麟表示，配合防疫需求，台塑主動與副市長陳雄文連繫，表達捐贈漂白水（次氯酸鈉）意願，預訂2月14日起分3批，共捐45噸廠內自製漂白水，再由民政、消防局等局處下放基層優先使用。

蔡奇麟說，這批漂白水有非常好的殺菌力，不過亦具有腐蝕性，使用上需依照比例稀釋，調整好濃度，才不會造成危險。他並提醒，漂白水稀釋前需置於陰涼、乾燥處，避免陽光直射，調配時也需保持通風良好。

漂白水取冷水稀釋，一般居家清潔，稀釋比例是1:99，若消毒染有嘔吐物、排泄物、分泌物、血液表面或物件，則以1：49比例稀釋，使用時避免濺入眼睛，也不能與鹽酸混用，避免產生有毒氯氣。