疫情衝擊使愛心縮手 走進宜蘭家扶的捐款人少三分之一

受到新冠肺炎（武漢肺炎）疫情衝擊，社福團體的捐款也明顯減少。宜蘭家扶中心發現最近走進家扶捐款的民眾少了三分之一，而且原本2月初排好的義賣活動，正值疫情恐慌之際，活動合辦單位低調進行，家扶目前決定把室內活動延後舉行或乾脆取消。

其實每年開學之前，家扶中心都會幫弱勢家庭的孩子籌募獎學金，解決學費問題，今年還好獎學金募款活動是在1月20日舉行，當時疫情尚未發作，獲得部分愛心人士相助，但是隨著肺炎的確診病例陸續出現，國人恐慌搶口罩也減少出門，接下來的活動辦得不是很順利。

宜蘭家扶中心主任許孟爵表示，該中心2月7日至9日舉辦3天義賣活動，第一天在宜蘭郵局舉辦，郵局每天進出民眾很多，政府6日開始發放實名制口罩，大家搶口罩，對於疫情還是怕怕，當天義賣活動第一線的人都戴口罩，也不敢大肆宣傳，低調把活動辦完。

許孟爵說，最近明顯感覺走進家扶中心的人減少大約三分之一，所以他們也把目前到3月初的室內活動延後或取消，盼順利度過這波疫情之後再說。