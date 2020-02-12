北市中正橋車流交織多 林佳龍有意見

連接台北、新北的中正橋改建案今年5月動工，不過如今交通部長林佳龍在臉書上表示，台灣有1500萬輛機車，扣掉未滿18歲人口與沒有駕照者，平均每人擁有一輛機車，然而台灣的道路設計，長久以來對機車族卻不夠友善。

林佳龍表示，台灣交通安全協會理事林志學近來針對連結雙北市、新建中的中正橋，提出希望能夠以「行車方向」分流，減少機車與汽車交織衝突的機會。

林佳龍表示，已責請交通部同仁將建議轉給雙北市府，目前意見也獲得採納。擬定出城方向內側第二車道開放機車通行。後續市府也將進行滾動式檢討，瞭解實際執行狀況是否與預想相符。

林佳龍還說，我們也期盼以此為示範，建立行為模式及規範，逐步解決機車管理問題。期盼這只是一個開始，政策制定前，若有良好意見，都會盡量納入決策討論，這才是一個尊重民意的政府。

對此，北市府交工處表示，中正橋平面閘道已在春節期間完成拆除作業，目前正在興建便橋，待便橋完工後就會正式開始改建作業，「行車方向分流」的建議，屆時也會納入路型設計。

交工處表示，新建的中正橋會設計機車專用道，不過由於新北端的閘道口都已經預留好，導致往永和的車流還是會有交織的情況，目前計畫讓直行機車可以行駛第二車道，後續會再看車流狀況做調整。

至於中正新橋何時完工？北市府新工處表示，中正橋改建案預計斥資22億元，新橋預計民國111年完工通車，同年完成川端橋保存工程，112年全數工程竣工。