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引進3D主題投影牆 國道1號仁德服務處煥然一新

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
國道1號仁德服務區重新裝潢，將天花板上的小宇宙主題設計，帶入用餐環境。圖/統一公司提供

國道1號仁德服務區，經過6個多月改裝後，今天開幕引進超過22個櫃位，南北兩站分別以懷舊與科技元素的二大意境，展現差異化空間設計，令人耳目一新。

仁德服務區的改裝，結合台南傳統古都城市，科技重鎮的印象，讓用路人感受南北站區兩種不同意境的全新體驗。南站因仁德舊名為「塗庫」，外觀以農村穀倉編織概念呈現復古風情，室內地板透過科技投影出代表白河著名的荷花及「思慕魚」主題投影牆融入在地文化，「多媒體資訊樹」可透過感應APP即時下載台南旅遊訊息。

北站以「科技體驗」概念出發，外觀以貨櫃造型呈現，戶外裝置藝術結合綠能面板科技，室內將著名的南瀛天文館結合天花板上小宇宙主題設計帶入服務區，透過科技造型的服務台及「仁德之心」影音宣導專區，將台南景點，投影效果融入在商場中，為用路人帶來體驗、娛樂和教育功能。

高公局長趙興華說，仁德服務區是國道1號尾端，重要休憩據點，分為南北兩站，啟用已達30年以上，經營模式也逐漸發展為提供用路人多元服務。

統一超商說，未來將持續提供更多優質服務滿足國道1號南來北往用路人，仁德服務區可提供近百個就業機會，1年將服務逾兩百萬人次。

國道1號仁德服務區改裝後，新增「思慕魚」主題投影牆，令人驚艷。圖/統一公司提供

國道
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