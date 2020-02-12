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日本水波爐頻跳電 他曝「使用方法」內行人搖頭：不壞才怪

聯合新聞網 / 綜合報導
日本水波爐頻跳電，他曝「使用方法」內行人搖頭：電壓不對根本不能用延長線。圖片來源／ingimage

許多人到日本旅遊喜歡買些家電回國，因價格划算且日製電器品質好，成為民眾到日本必買商品的清單之一。有網友在「Mobile01」發文表示，之前在日本買的水波爐一直跳電，並透露自己的使用方法，許多人看完紛紛搖頭直呼「電壓不對根本不能用延長線」。

原PO在文中提到，水波爐的功率是1460W，插在110V、1650W的單插座延長線上，配有過載自動斷電功能，但每次烤個兩三分鐘延長線的開關就會跳掉，請問這是因為100V的水波爐插在110V插座的關係嗎？之前測過家裡電壓大概117V，有需要用到變壓器嗎？

有民眾買同款的水波爐也出現延長線跳掉的問題，「稍微檢查會跳掉的延長線，大概就是使用烤箱功能時電線會太燙，導致連結銅片的塑膠部份被融掉，我自己的結論是延長線太爛，沒辦法耐高溫，建議個變壓器和好一點的延長線試試」。

但有更多的網友紛紛指出缺失，「這跟你用不用變壓器沒什麼關係，水波爐應該要避免使用延長線」、「延長線最大承載是1650W，你的線剛好滿載而已，這樣用電算是很危險的方法」、「100V、1460W換算起來就14.6A了，再加上損耗，你用15A的斷路開關不跳也難」、「你應該用專用插座或中繼線（1對1延長長度），千萬不要使用延長線」。

水波爐 Mobile 01
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