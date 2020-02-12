新冠肺炎血庫防疫戰 中港澳及新加坡回台暫緩捐血28天

中國大陸新冠肺炎（武漢肺炎）確診個案已破4萬人，再加上新加坡確診也達47例，中央疫情指揮中認定已發生社區感染，提高疫情旅遊警示，考量用血安全，血液基金會昨公布，自即日起凡近期曾到中港澳及新加坡的捐血人，暫緩捐血28天，以確保血品安全。

為因應中國大陸武漢地區發生嚴重特殊傳染性肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心公布，除中國大陸、香港、澳門列為三級警告旅遊區外，新增新加坡為二級警示旅遊區，血液基金為確保我國血品安全才會新增自中港澳地區及新加坡回台者需暫緩捐血28天。

由於目前仍無法確定新型冠狀病毒所有傳播途徑，捐血設下限制是確保我國血品安全的保守手段，同時，血液基金會也提醒，捐血人若捐血後出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀，應盡快求醫並撥打各捐血中心良心回電專線通知捐血中心。

各捐血點均落實捐血人發燒篩檢及手部消毒、健康問診，並加強捐血場所通風、消毒頻率等措施，確保捐血人在安全的環境中完成捐血，請捐血人安心。