明變天降雨機率增 最冷時間點下周一二

明天變天。中央氣象局指出，明天鋒面接近，明後兩天全台轉為有雨的天氣，降雨持續到周五整天，除了短暫陣雨、雷雨之外，也有局部大雨，周日鋒面通過，強烈大陸冷氣團來襲，北台灣一早就會覺得冷，中南部傍晚後氣溫開始降溫，這波最冷時間點是下周一、下周二。

氣象局預報員陳建安表示，今天各地天氣仍穩定，但明天天氣就有所轉變。他說，明天有一道鋒面逐漸接近，後天逐漸通過台灣北部海面，明後兩天全台轉為有雨的天氣。

陳建安說，明天上半天，各地天氣仍不錯，但是下半天開始，各地明顯開始下雨，雨勢將持續到周五一整天，這道鋒面對流旺盛，西半部、東北部有短暫陣雨、雷雨以及局部大雨，雨勢最明顯的時間點是明天晚上到後天白天。

溫度方面，周五也因為有降雨，高溫下降，中部比北下降3到4度，南部、東半部下降幅度一點點，約1度左右。陳建安說，周六是一個天氣穩定的小空檔，各地以多雲到晴的天氣為主。

陳建安說，周日有一道鋒面通過台灣，且是典型的冬天鋒面，移動很快，後面緊接著一波冷空氣，除了南部平地是多雲的天氣之外，各地都有降雨機率，又以北台灣降雨最明顯。

溫度方面，陳建安說，下周日北台灣一早就會感覺冷，其他地方傍晚之後氣溫開始下降，最冷時間點落在下周一、下周二，屆時北部9到14度，中部10到20度，南部12到22度，東半部13到17度，但這兩天水氣也減少，降雨範圍縮減，只剩北部山區、中南部山區、東半部有局部短暫雨，其他地方逐漸轉為多雲天氣。