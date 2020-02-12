疫情影響 績優青年志工頒獎典禮延到5月31日

受新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，教育部青年署表示，今年的青年志工服務績優團隊競賽「這場比賽，青志出馬」，決選會議延期至5月30日在台大集思會議中心，頒獎典禮改至5月31日在台北市華山1914文化創意產業園區辦理。

青年署說，原本的期程是2月15、16日在北科大集思會議中心辦理決選會議，3月21、22日在松山文化創意產業園區舉行頒獎典禮。

青年署另表示，呼籲青年志工團隊夥伴避免前往中國大陸等疫情流行地區，從事志願服務、旅遊、探親、學術交流等活動。務必對該疾病提高警覺，保持良好衛生習慣，落實各項防護及自我健康管理措施，以降低感染風險，確保個人健康。防疫相關資訊可上衛生福利部疾病管制署官網查閱。