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口罩實名制上路 嘉縣衛生所發給重大傷病患者2片口罩

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
口罩實名制購買口罩政策上路逾一周， 採限量限時，部分藥局仍湧現搶口罩排隊人龍。記者魯永明／攝影

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延，政府實施實名制購買口罩政策上路逾一周， 嘉義縣市逾200間藥局配售，但每周只限2片，對需求口罩量大就醫的重大傷病患者，造成不便，議員林緗亭就接獲重大傷病患陳情求助，嘉義縣衛生局決定開放鄉親到戶籍所在地衛生所，憑重大傷病資格，可領取2片口罩，每人限一次，期限11日到15日。

衛生局說，考量對需求口罩量大的重大傷病患者，從11日到15日，開放鄉親到戶籍所在地衛生所，憑重大傷病資格，可領取2片口罩，每人限一次，請務必攜帶健保卡，昨天首日領取逾百人，全縣有多少重大傷病患者，由健保局統計，提供口罩從中央配發口罩調撥。

另中央疫情指揮中心公告，從11日到17日到醫院就診特殊醫療需要病人(洗腎、化療)，由醫院提供口罩，經醫院醫師評估因疾病狀況需每日、隔日或每周頻繁就醫病患，每人一天一片，衛生局呼籲健康者不用戴口罩，把口罩留給需要的人。

口罩實名制上路逾一周， 採限量限時，部分藥局仍湧現搶口罩排隊人龍，有藥局發放號碼牌，還有一人藥局忙不過來，排隊秩序良好，藥局配售時間不同，有的9點就開賣，有的下午開賣。

藥師李宗旭貼心製作口罩實名制懶人包，確認「1卡2張3時」，易懂易記，1卡：健保卡同卡7天可買2片；2張健保卡：最多2張卡，每天提供200個成人口罩，50個兒童口罩12歲以下健保卡購買（民國97年2月後生）；3時：周一三五讓身分證字號未碼單數的民眾購買；周二四六讓身分證字號未碼雙數的民眾購買，周日都可以。

嘉義縣衛生局開放鄉親到戶籍所在地衛生所，憑重大傷病資格，可領取2片口罩,每人限一次，期限11日到15日。記者魯永明／翻攝
中央疫情指揮中心公告，從11日到17日到醫院就診特殊醫療需要病人(洗腎、化療)，由醫院提供口罩。記者魯永明／翻攝

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