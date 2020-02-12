武漢肺炎「歧視」無法治？ 精神科醫師開3藥方

新冠病毒肺炎（武漢肺炎）在中國大陸失控，且延燒他國，引起全球恐慌，也讓武漢人、中國人、亞洲人等被歸類或貼標籤，使得反華心態也隨疫情升溫；但，歧視並非無法可治，資訊公開透明並教育，破除「恐懼」和「無知」，加上同理心就能改善該現象。

衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男指出，傳染病最易被人貼標籤，像現稱「漢生病」的痲瘋病，在過去幾百年來就是被歧視或被隔離的族群，因怕碰到他們會被傳染而選擇隔絕，更貼上標籤，認定罹病者可能犯了錯，甚至是道德上有瑕疵。

尤其是大規模流行且無較好治療方法的傳染病或精神病，在民眾對致病的原因不了解感到強烈威脅感，或危險性高時因「恐懼」和「無知」為了自保的人就會對患者或該族群產生排斥，歧視、排擠或貼標籤，刻意營造出你我不同的差別心理。

沈表示，也因為如此，現今絕大多數精神科、罕病或長照等醫療、安養機構，總會因為民眾覺得難以接受，而被排擠到偏遠地區設置營運，這些人在情理上安慰了自己，覺得自己不會成為跟被歧視者一樣的人，同時間也成為了霸凌者。

然而在面對自己不了解的疾病時，民眾很容易去指責患者、疑似染病者或接觸者，認為他們就是不小心，甚至漫不經心才會去疫區旅遊，先入為主的以故意、自私、不檢點的心態將對方歸於在道德、行為上的無法自我克制，但這其實是種誤解。

沈政男說，病毒感染或傳染病規模，並不是一開始就能預測，尤其在不曉得其途徑和傳播速度的狀況下，容易錯判，但並非故意；不要歧視，而是多些同理心和信任，相信對方去疫區有其理由，誰也不想碰上這種事，更不可能是自願染病。

此外，國家在面對大規模傳染病時應讓疫病資訊公開透明才能教育民眾，且提供正確防疫觀念、疫病成因或途徑，澄清歧視、誤解或謠言就能避免恐慌；社會群體上則要有同理心去對待患者，個人則要做好自主管理，環環相扣才能落實防疫。