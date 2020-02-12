聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南出現首例腸病毒重症 2歲女童染病康復
台南市政府衛生局今天公布，台南市出現今年首例腸病毒感染併發重症病例，病患是北區的2歲女童，感染腸病毒71型，1月中旬發病，引起腦幹腦炎，治療後已康復出院。
台南市政府衛生局今天發布新聞稿指出，北區1名2歲女童感染腸病毒71型，1月中旬發病後，手掌出現輕微紅疹，喉嚨紅腫，持續高燒，看診後返家突然抽搐，再被送醫，確診是腸病毒71型引起腦幹腦炎。
這名女童經靜脈注射人類免疫球蛋白治療後，抽搐及高燒症狀明顯改善，目前已康復出院。
衛生局人員表示，這名女童是台南市首例腸病毒感染併發重症病例，也是全國第2例腸病毒重症患者。
衛生局人員提醒，腸病毒雖未進入流行期，台南市上週門急診就診人數也僅175人次，但社區仍可能有腸病毒71型零星個案出現，學校、教托育機構、補習班業者及家長應督導學童養成良好個人衛生習慣，確實洗手，生病不上學。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言