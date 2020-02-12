台南出現首例腸病毒重症 2歲女童染病康復

台南市政府衛生局今天公布，台南市出現今年首例腸病毒感染併發重症病例，病患是北區的2歲女童，感染腸病毒71型，1月中旬發病，引起腦幹腦炎，治療後已康復出院。

台南市政府衛生局今天發布新聞稿指出，北區1名2歲女童感染腸病毒71型，1月中旬發病後，手掌出現輕微紅疹，喉嚨紅腫，持續高燒，看診後返家突然抽搐，再被送醫，確診是腸病毒71型引起腦幹腦炎。

這名女童經靜脈注射人類免疫球蛋白治療後，抽搐及高燒症狀明顯改善，目前已康復出院。

衛生局人員表示，這名女童是台南市首例腸病毒感染併發重症病例，也是全國第2例腸病毒重症患者。

衛生局人員提醒，腸病毒雖未進入流行期，台南市上週門急診就診人數也僅175人次，但社區仍可能有腸病毒71型零星個案出現，學校、教托育機構、補習班業者及家長應督導學童養成良好個人衛生習慣，確實洗手，生病不上學。