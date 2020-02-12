春酒退訂8成、疫情未明 餐廳喊停業、旅宿業休無薪假

新冠肺炎疫情延燒，餐旅業首當其衝，年節剛過，最大衝擊來自春酒，業者預估，超過8成退訂。星級飯店體質強健尚可推出各種方案因應，中小型餐旅則已傳出「無限期停業」，旅行社也多鼓勵員工開始「休特休假」。

在台中市美術園道開業14年、頗具知名的香草園法式蔬食餐廳昨日公告「因武漢肺炎疫情將無限期停業」。據了解，受到疫情影響，二樓喜宴多數取消，只靠一樓的套餐收入無法生存，且評估此次疫情可能需要一年以上的恢復期，因此業者決定「斷尾求生」，暫退市場。一位同樣是素食餐廳經營者，也在香草園的臉書留言「同步暫時退場」。

台中永豐棧酒店也在日前宣布，為防範武漢肺炎的傳染風險，館內穎火鍋將於4月30日前暫停營業。永豐棧酒店表示，由於穎火鍋多在包廂內、共鍋用餐，為了防範疫情擴散，因此決定暫停營業，餐廳員工除了轉調支援，也鼓勵利用這段時間把年假休完。

春酒退訂，消費者多不願意外出用餐，也讓台中有32年歷史的台中擔仔麵決定，自2月中旬起每名員工放2至3天無薪假；負責人周文道表示，已經勞資協商，放無薪假是不得已做法。業者估算，春酒的退訂桌數達400桌、總金額逾400萬元，加上疫情不知還會持續多久，無奈出此下策。

據了解，星級飯店住房餐飲雙雙重挫，多推出「外帶外送」服務，也出現不少「史上最低價」的住房餐飲專案，台中日月千禧酒店、華國飯店甚至緊急將客房改裝為餐飲包廂；挾著小S與汪小菲星光的S Hotel則啟動無薪假、首波裁員。

台北凱撒飯店因疫情而取消的春酒約兩成，有另外兩成延期，針對因疫情取消春酒的公司行號，轉而推薦購買優惠餐飲抵用券贈送員工，以此力挽業績。福容大飯店的春酒訂桌退訂率約3成，除了外帶外送，還有外燴及到府料理的服務，同時建議客戶將春酒延後至4月到6月舉辦。

民眾減少外出用餐，排隊名店也走外帶風，「金葉名氣餅」打出99元日式便當，米其林星光的「了凡」推出外帶加菜，「添好運」祭出外帶優惠再抽大金空氣清淨機。

此外，民宿業也傳休館。已營業近5年、位於恆春龍巒潭的星光會館民宿宣布自即日起休館一年，員工開始放無薪假；墾丁馬爾地夫飯店年後單日訂房只剩5％。業者預估，全台停業休業的民宿至少破百家。