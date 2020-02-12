快訊

新冠肺炎疫情延燒 星宇航空宿霧線延至7月1日開航

史上首例！ 今年大學指考延到7月3至5日舉行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春酒退訂8成、疫情未明 餐廳喊停業、旅宿業休無薪假

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
名店添好運也強打外帶。圖／和億生活集團提供

新冠肺炎疫情延燒，餐旅業首當其衝，年節剛過，最大衝擊來自春酒，業者預估，超過8成退訂。星級飯店體質強健尚可推出各種方案因應，中小型餐旅則已傳出「無限期停業」，旅行社也多鼓勵員工開始「休特休假」。

在台中市美術園道開業14年、頗具知名的香草園法式蔬食餐廳昨日公告「因武漢肺炎疫情將無限期停業」。據了解，受到疫情影響，二樓喜宴多數取消，只靠一樓的套餐收入無法生存，且評估此次疫情可能需要一年以上的恢復期，因此業者決定「斷尾求生」，暫退市場。一位同樣是素食餐廳經營者，也在香草園的臉書留言「同步暫時退場」。

台中永豐棧酒店也在日前宣布，為防範武漢肺炎的傳染風險，館內穎火鍋將於4月30日前暫停營業。永豐棧酒店表示，由於穎火鍋多在包廂內、共鍋用餐，為了防範疫情擴散，因此決定暫停營業，餐廳員工除了轉調支援，也鼓勵利用這段時間把年假休完。

春酒退訂，消費者多不願意外出用餐，也讓台中有32年歷史的台中擔仔麵決定，自2月中旬起每名員工放2至3天無薪假；負責人周文道表示，已經勞資協商，放無薪假是不得已做法。業者估算，春酒的退訂桌數達400桌、總金額逾400萬元，加上疫情不知還會持續多久，無奈出此下策。

據了解，星級飯店住房餐飲雙雙重挫，多推出「外帶外送」服務，也出現不少「史上最低價」的住房餐飲專案，台中日月千禧酒店、華國飯店甚至緊急將客房改裝為餐飲包廂；挾著小S與汪小菲星光的S Hotel則啟動無薪假、首波裁員。

台北凱撒飯店因疫情而取消的春酒約兩成，有另外兩成延期，針對因疫情取消春酒的公司行號，轉而推薦購買優惠餐飲抵用券贈送員工，以此力挽業績。福容大飯店的春酒訂桌退訂率約3成，除了外帶外送，還有外燴及到府料理的服務，同時建議客戶將春酒延後至4月到6月舉辦。

民眾減少外出用餐，排隊名店也走外帶風，「金葉名氣餅」打出99元日式便當，米其林星光的「了凡」推出外帶加菜，「添好運」祭出外帶優惠再抽大金空氣清淨機。

此外，民宿業也傳休館。已營業近5年、位於恆春龍巒潭的星光會館民宿宣布自即日起休館一年，員工開始放無薪假；墾丁馬爾地夫飯店年後單日訂房只剩5％。業者預估，全台停業休業的民宿至少破百家。

不只餐飲、旅宿慘淡，旅行社更是首當其衝，疲於應付每日的退團退費、航線更改等問題，喜鴻旅行社開始實施輪班排休「武漢疫情假」及相關配套，五福、鳳凰也鼓勵員工放年假，業者推估，若疫情仍無法控制，恐將引爆中小型旅行社的倒閉潮。

星級飯店因應疫情，紛紛推出外帶外送服務，餐飲品類多元。圖／天成飯店集團提供
香草園在臉書粉絲專頁宣布「很抱歉，因武漢肺炎疫情，將無限期停業」，引發業界討論。圖／翻攝自香草園臉書
華國飯店將3樓20間客房改為餐飲包廂，減低於開放區域用餐的疑慮。圖／華國飯店提供
飯店業者紛推「史上最優惠」住房專案，也有業者推出可將房價全額抵用館內消費。圖／大地酒店提供
福容花蓮店推出港飲外帶與團購，單點90元起。圖／福容飯店集團提供
華國飯店將3樓20間客房改為餐飲包廂，減低於開放區域用餐的疑慮。圖／華國飯店提供

疫情 武漢肺炎 旅行社
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

新冠、武漢搞不清？ 指揮中心：一律簡稱「武漢肺炎」

受疫情衝擊？桃園老牌餐廳資遣3分之1員工

新冠肺炎中國航線減班 韓亞航請機組員休無薪假

財政部提公股銀行防疫 大陸分行2人確診就停業

相關新聞

新冠肺炎疫情延燒 星宇航空宿霧線延至7月1日開航

受新冠肺炎（武漢肺炎）病毒疫情及菲律賓政府頒布的旅遊禁令影響，星宇航空今（12）日宣佈，原訂4月6日開闢的宿霧航線，將延...

影／機捷3年至今未驗收 鄭文燦講話了

針對機捷通車3年至今尚未完成驗收，影響桃園捷運公司營運績效，桃園市長鄭文燦今天上午表示，當初通車協議，是由交通部鐵道局負...

受疫情衝擊？桃園老牌餐廳資遣3分之1員工

新冠肺炎（武漢肺炎）持續延燒，不少旅宿、餐廳都受波及，訂席、訂房銳減，桃園市長鄭文燦今天主持防疫會議就透露，聽到有2家大...

林佳龍指示成立「交通觀光防疫專區」 已上線

新冠肺炎(武漢肺炎) 疫情發展，眾多交通、觀光資訊紛雜，交通部長林佳龍指示於交通部官網成立「交通觀光防疫專區」，提供民眾...

影／美食外送員行車安全示範遊行 落實交通安全

針對Foodpanda（熊貓）更改薪資結構，台北市美食外送司機產業上午發起不定時、不定區舉辦行車安全示範遊行，表示響應熊...

春酒退訂8成、疫情未明 餐廳喊停業、旅宿業休無薪假

新冠肺炎疫情延燒，餐旅業首當其衝，年節剛過，最大衝擊來自春酒，業者預估，超過8成退訂。星級飯店體質強健尚可推出各種方案因...

桃機第三航廈完工期延1年經費增160億 交部不滿

桃園機場第三航廈設計華麗，但施作成本過高，三度流標，交通部要求桃園機場公司二月中前交出變更設計報告，機場公司報告前天報交通部後，交通部次長祁文中昨召開會議。據了解，桃機提出三航廈變更設計期程延後一年，主體航廈增加近百億預算，總計畫增加逾160億。但交通部昨不同意該方案，並認為理由不夠充分，要求桃機再回去修正。

國道客運載客率下滑 爭取納紓困

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情衝擊觀光，交通部正籌劃百億紓困與振興觀光方案。國道客運業者指出，飽受衝擊的遊覽車、租賃車、計程車...

疫情影響 百貨公司上午人潮少

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情在全球持續肆虐，國內百貨業開出裁減人力第一個震撼彈，傳微風集團將資遣近三成人力，將有百人以上受影...

星宇航空宿霧航線 延至7月正式開航

新冠肺炎(武漢肺炎)影響，菲律賓前天深夜發布禁令，星宇航空表示，宿霧航線延至7月正式開航。

因應新冠肺炎 烏山頭水庫優惠門票100元延長到3月底

受到新冠肺炎（武漢肺炎）影響，政府提高防疫規格，台南市烏山頭風景區每年農曆春節過後，為回饋遊客，實施冬季優惠票價活動，門...

調劑中藥資格加嚴 衛福部預告要求學生實習160小時

未來藥師調劑中藥的資格將變得更嚴格，衛福部中醫藥司近日預告修正草案，要求從事中藥製劑製造、供應及調劑的藥師，其的修習中藥...

熱門新聞

身分證同時有「2、1、4」三碼 珍煮丹情人節限時3天買一送一

口罩、衛生紙之亂後...全聯「2物」又被掃光 眾傻：世界末日？

本季流感重症近千人創五年新高 23歲男就醫當天病逝

口罩實名制7天內買2片一堆人搞錯？網酸：根本考中文能力

獨／淡水亞太飯店熄燈！「因租約到期」營業至3月31日

台灣醫療水準被世界公認最強？ 網曝內心評價：只是CP值高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。