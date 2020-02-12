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影／機捷3年至今未驗收 鄭文燦講話了
針對機捷通車3年至今尚未完成驗收，影響桃園捷運公司營運績效，桃園市長鄭文燦今天上午表示，當初通車協議，是由交通部鐵道局負責興建和驗收，市政府負責營運，這3年鐵道局和承包商丸紅之間有合約爭議，主要包括行車時間、班車間距至今尚未達標，但就市府立場，車輛數目也不夠，這3個問題，希望鐵道局儘快解決。
鄭文燦是在蘆竹區農會舉辦農民節大會後受訪上述表示。鄭文燦說，鐵道局和丸紅的合約爭議有官司爭議存在，如果可以尋求仲裁或其他方式解決，鐵道局應儘快完成協議，畢竟驗收是鐵道局責任，市府是營運單位，希望不要因為驗收爭議，影響桃園捷運擴充車廂、車輛和減少班距、減少發車規畫，影響營運效率，目前桃捷車廂、車輛數和班距都不夠，希望鐵道局趕快完成協議達標。
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