桃機第三航廈完工期延1年經費增160億 交部不滿

桃園機場第三航廈設計華麗，但施作成本過高，三度流標，交通部要求桃園機場公司二月中前交出變更設計報告，機場公司報告前天報交通部後，交通部次長祁文中昨召開會議。據了解，桃機提出三航廈變更設計期程延後一年，主體航廈增加近百億預算，總計畫增加逾160億。但交通部昨不同意該方案，並認為理由不夠充分，要求桃機再回去修正。

桃機第三航廈主體工程因規模龐大、介面複雜，技術難度高，原預算為396億元，2018年8月與交通部研議後，12月將原主體航廈工程標拆分為土建工程、機電工程，並在去年1月9日獲行政院核定，總計畫經費從747億元增加為789億元，其中主體航廈土建工程預算約340億元、機電工程預算為108億元，完工期從2020年底延至2023年底，2024年初試營運。

不過，三航廈主體工程日前面臨三度流標，交通部長林佳龍去年8月要求桃機在半年內提出解決方案，並在不增加預算前提下採簡化設計。桃機今年初規畫取消817座、重64噸的玻璃天窗設計，降低工程難度、節省預算，原規畫取消的波浪造型屋頂則維持原本雙曲面設計，按期程2月中需向交通部提出簡化設計報告，報行政院核定。

昨天原訂交通部長林佳龍要召開此會議，但臨時要去行政院開會，改由次長祁文中召開會議並聽取簡報，林佳龍僅在會前聲明後就先離開，但表達對桃機報告不滿意。據了解，桃機提出修正計畫，維持原來建築意象、但採簡約設計後，修正建設計畫預計增加經費，連帶相關工程增加後，主體航廈增加近百億預算，總計畫增加逾160億，工期延後一年。

對此，祁文中表示，預算若真的要增加，交通部不會反對，但必須要有具體的理由、合理的說明，若預算超過原預算789億，大家接受才能協助向行政院爭取增加經費，但桃機不能用一個「參考廠商報價及市場狀況」就增加預算，若要採簡約設計，採購策略、併標案等，單價、數量、材料、施工進度都應有具體說明，才能提出合格廠商名單並送計畫書。

行政院本周六上午將召開工作會議，交通部要求桃機重新提出具體說明後再報交通部。