國道客運載客率下滑 爭取納紓困

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情衝擊觀光，交通部正籌劃百億紓困與振興觀光方案。國道客運業者指出，飽受衝擊的遊覽車、租賃車、計程車等業別及從業人員，航空及機場業者都名列其中，獨缺乘客大幅流失的國道客運業。

國光客運工會理事長楊榮德表示，振興觀光應該納入國道客運票價補貼，鼓勵民眾踴躍使用大眾運輸工具從事國內旅遊。

楊榮德表示，現在民眾非必要不敢搭乘長途客運，乘客大幅流失，以往年一票難求的武陵農場賞櫻專車，疫情蔓延前發售的預售票紛紛大量退票，即使已經調整發車班次，載客數不到座位總數七成，假日現場購票仍然搭得到車，是前所未有的特例。

楊榮德指出，國外觀光客裹足不前，連帶也讓國光客運機場巴士載不到旅客，非尖峰時段上座率僅有三成，楊榮德提醒，主管機關不能只想到幾家大航空公司，卻忽略收入大受影響的眾多客運業第一線駕駛。

楊榮德表示，國民旅遊振興方案應該納入國道客運補貼，參照行之有年「連續假期公共運輸票價優惠及轉乘優惠補貼實施計畫」，大力加強推動國民旅遊，鼓勵民眾踴躍使用大眾運輸工具從事國內旅遊，搶救觀光產業與龐大就業人口，活絡全台觀光據點與偏鄉商業活動，為低迷不振內需市場注入經濟動能。

交通部表示，政務次長黃玉霖將會同公路總局，了解國道客運業者的困難及需求，研議辦理受疫情衝擊期間客運業者的協助方案，除了產業紓困方案，也同步研議透過公共運輸相關經費協助。