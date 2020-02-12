受疫情衝擊？桃園老牌餐廳資遣3分之1員工

新冠肺炎（武漢肺炎）持續延燒，不少旅宿、餐廳都受波及，訂席、訂房銳減，桃園市長鄭文燦今天主持防疫會議就透露，聽到有2家大型餐廳表示春酒訂單取消6成以上，有暫時歇業計畫；市府勞動局指出，昨天已經接獲桃園市中壢區知名的儷宴美食館因業務性質變更，必須減少勞工，將於2月底、3月出資遣23名員工，占總員工3分之1人數以上，也是過年後，勞動局首度接獲的資遣通報。

鄭文燦今天早上在市政會議上主持防疫會議，聽取跨局處彙報的最新防疫狀況，由於受疫情影響，行政院宣布產業紓困分三大類為交通、運輸、觀光、餐飲；產業與農業，經發局已經迅速整合桃園市創業創新服務辦公室，協助受疫情衝擊產業融資紓困，另台商回流小組也協助台商回台投資轉移產能。

鄭文燦說，這波的疫情勢必對內需有所衝擊，政府要增大力量來支援他們，自己昨天有聽到2家桃園的大型餐廳，他們說春節過後都沒有春酒的訂單，訂單都已取消6成以上，業者認為這段期間很難營業，人力支援不多，決定暫時歇業，辦喜宴的人力不多比較吃力，這部份市府會想辦法掌握狀況，至於大型餐廳名稱，暫不透露。

市府勞動局指出，市府就業服務處在昨天接獲一起資遣通報，位於中壢環北路上的儷宴美食館員工總人數58人，將於本月20日、22日及3月2日分3天資遣員工23人，資遣事由為勞基法第11條第4款的業務性質變更，有減少勞工之必要，又無適當工作可供安置，因此決定資遣。

就業服務處指出，儷宴美食館近年就因為婚宴會館競爭，生意不如以往，員工數也不多，因其業務性質變更，才會在近日通報資遣，應與新冠肺炎疫情無太大關聯，此次資遣的餐廳是中壢館，龍潭館並無受到影響。

市府勞動局長陳靜航表示，據了解，部分飯店餐廳受到疫情影響，春酒退訂狀況慘烈，有業者被退訂4百多桌，損失慘重，若業者要大量解僱員工，須依法在60天前預告並通報勞動局，若要放無薪假也要向勞動局通報，放無薪假期間，要確保員工薪資不得低於最低工資2萬3800元。