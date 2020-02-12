星宇航空宿霧航線 延至7月正式開航

新冠肺炎(武漢肺炎)影響，菲律賓前天深夜發布禁令，星宇航空表示，宿霧航線延至7月正式開航。

菲律賓頒布的三點臨時禁令包括：不論國籍，凡由中、港、澳、台到菲律賓的外籍旅客，將被暫時禁止入境；過去14日內曾到過中、港、澳、台的人士也暫時禁止進入菲律賓；不過，以上兩點，菲律賓公民和持有菲律賓永久居民簽證的人，不在這些限制範圍。最後，禁止菲律賓人到中、港、澳、台旅遊。

星宇航空指出，原訂4月6日開闢宿霧航線，將規畫延至7月1日正式開航。星宇航空指出，由於目前只有規畫澳門、峴港、檳城三條航線，因此整體影響較小，近期桃園檳城及桃園峴港航班皆正常執飛，從票務櫃檯到所有航班也全力配合及加強防疫措施，為旅客打造最安全的飛航服務。

星宇航空表示，旅客若持有已開立4月6日至6月30日桃園宿霧往返機票，自即日起至2月26日止，敬請聯繫星宇航空客服中心申請改票或退票，免收改票/退票手續費1次。透過旅行社購票之旅客，請聯繫原開票旅行社辦理。星宇航空客服中心聯絡電話:+886-2-27911199。退票需求可上網填寫「退票申請」表單。