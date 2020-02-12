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因應新冠肺炎 烏山頭水庫優惠門票100元延長到3月底
受到新冠肺炎（武漢肺炎）影響，政府提高防疫規格，台南市烏山頭風景區每年農曆春節過後，為回饋遊客，實施冬季優惠票價活動，門票一律100元，原本優惠到2月底，決定延長至3月底，民眾可安排228連假來踏踏青；另外每年約4月開放的親水公園，今年是否能如期開放，要視疫情控制的程度決定。
烏山頭水庫今年適逢百年，八田與一興建的舊取水口，是電影KANO的場景之一，旁邊就是八田與一紀念館，目前烏山頭風景區以南洋櫻最盛名，雖還未到花期，但山坡上八田與一時代栽植的南洋櫻樹梢已可看到粉紅花朵，加上這些年來陸續種植的河津櫻、八重櫻、富士櫻等，都在含苞待放。
烏山頭水庫風景區美麗的櫻花，集中在大門口右側、紀念室對面、舊送水口、香榭大道、八田與一紀念園區、中正公園、櫻花公園等，每年3月中旬盛開開花，漫步櫻花大道上充滿獨特春天浪漫氣息，園區內的黃花風鈴木、桃紅風鈴木、火焰木、木棉花、羊蹄甲、艷紫荊、洋紫荊等也都陸續開花。
新冠肺炎延燒，各地觀光及旅宿業者衝擊很大，台南市觀旅局計畫推出「療癒偏鄉」的旅遊，在空曠的郊外，疫情傳染的機率很低，烏山頭水庫風景區管理處將門票優惠日期往後延一個月，鼓勵抗疫期間多往郊外踏青，紓解心情。
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