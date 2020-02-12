調劑中藥資格加嚴 衛福部預告要求學生實習160小時

未來藥師調劑中藥的資格將變得更嚴格，衛福部中醫藥司近日預告修正草案，要求從事中藥製劑製造、供應及調劑的藥師，其的修習中藥學分由16學分增加至17學分，其中中藥相關知識內容比例增加，另還要通過160小時的中藥實習才算達標。

根據上述預告中的「藥師從事中藥製劑之製造、供應及調劑須修習中藥課程標準」修正草案，自109學年度起入學的學生未來若想製造、供應及調劑中藥，其所需修習的相關學分數增加一學分，跟過去課程內容相比，減少了生藥學、但增加了中醫概論、現代本草學、中藥藥物學學分。

同時，還需要通過160小時的中藥實習，實習場所可以是有調劑部門的中醫醫療院所、中藥製藥廠、藥局或中藥販賣業，每一場所的實習至少得累積80小時。

衛福部中醫藥司司長黃怡超表示，以上調整是產官學研共同討論的結果，希望藥學系畢業生在中藥領域的知識技能更加精實，提升中藥藥事服務品質與我國中醫藥產業發展。

對此修正，中華民國藥師公會全聯會副秘書長許有杉表示支持。他說，不少社區藥局有販售中藥、對中藥與中西藥交互作用等知識不陌生，但是很少藥師摸過中藥材，以致針對中藥材的煉、炮、炙、煨、伏、曝等加工調製方法較不熟悉，而未來課程規畫的調整將有助於藥師知識技能的提升。

不過，中華民國中醫師公會常務理事陳潮宗則表示「無法解決中藥師不足的問題」。他說，現況下約高達九成八的藥學系畢業生都選擇成為西藥師，若政府沒有在學校內分流專門培養中藥師及西藥師，學生畢業後仍可能因興趣或因健保給付而多數選擇成為西藥師，衛福部應考慮在藥學系中設置中藥組與西藥組，甚至新設置中藥學系，以充分培養我國產業發展需要的人才。