疫情衝擊 學業界：今年觀光人次不可能破千萬

新冠肺炎(武漢肺炎) 各國近乎鎖國防疫，擴大對觀光產業衝擊。觀光業界、學界分別指出，今年受到陸客禁令、疫情影響，全年度觀光人次要破千萬非常難，原要替代陸客的新南向旅客此波來台人次也大幅下滑，預估第一季至少減少三成入境人次。產值方面，至少損失百億以上，光是雄獅旅行社4月底前入出境退團營業損失就已經達到24.6億元。

近年來台觀光人次屢破千萬，去年還達到1180萬人次，不過受到去年起陸客自由行禁令等影響，再加上新冠肺炎衝擊，觀光產業雪上加霜。旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，今年新南向旅客也受到影響，估計要再破千萬人次是不可能了。

才開春旅遊業就一片慘澹，若與去年相較，蕭博仁說，去年1月陸客來台觀光有24萬400人次，今年1月只剩下2萬2762人次，東南亞旅客方面，也少了三、四成。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰表示，去年東南亞旅客來台總數約270萬左右，已經超越陸客，其中前天晚間公布禁止公民來台旅遊的菲律賓，去年來台超過50萬人次，比越南、泰國高。

黃正聰說，目前來看受到疫情影響，東南亞旅客第一季會少三成，如果疫情持續，也可能影響至年中，要視疫情狀況，看看觀光產業回溫趨勢。

雄獅旅行社表示，2月14日前暫時停止出團到菲律賓，後續再看我國政府協商狀況，決定是否延長。雄獅發言人游國珍表示，此波觀光損失受到各國各自鎖國，造成全面性的影響，統計至4月底之前，雄獅已經損失24.6億元。

雙盈旅行社雙盈國際旅行社總經理吳德倫表示，目前不只中港澳不能去，東南亞、日本也全部在退團，觀光產業等於先「下課」，最近只能先鼓勵員工休年假。