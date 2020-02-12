防武漢新冠肺炎 口罩正確戴法？醫師拍影片分享

因應武漢新冠肺炎，很多民眾戴口罩防護。口罩要怎麼戴才有防護力？台中長安醫院胸腔科醫師姚智偉拍影片分享5個戴口罩的正確觀念，包括「醫療口罩才有效」、「口罩要完全遮蔽口鼻」、「不要觸摸口罩外層」、「暫時取下口罩的作法」，以及「正確脫口罩的三步驟」，並呼籲民眾小心別讓病菌藏在細節裡，讓防疫工作大打折扣。

台中市衛生局長曾梓展建議，健康民眾日常生活不需要戴口罩，謹記疾管署「一不三要」的戴口罩原則，也就是開放空間「不」用戴口罩，自己生病或去醫院看病時「要」戴口罩、免疫力不好的慢性病患者「要」戴口罩、出入人多密集的場所「要」戴口罩。

醫師姚智偉說，首先「醫療口罩才有效」，口罩必須選擇外科口罩或同等級醫療口罩才能達到防疫效果。其次是「口罩要完全遮蔽口鼻」，一定要戴好戴滿，完全遮蔽口鼻才行；

正確戴口罩4步驟，第一步，有顏色面要朝外，鼻梁片在上方；第二步，戴上並拉開口罩，口罩下緣輕蓋住下巴下緣；第三步，輕壓鼻梁片，使口罩與鼻梁密合；第四步，照鏡子或觸摸檢查是否正確配戴。

姚智偉表示，戴上口罩後記得，「不要觸摸口罩外層」，因為呼吸的氣流，會使口罩外層吸附更多病菌，千萬碰不得，調整口罩只能從口罩內側或耳帶處調整。暫時取下口罩建議先選擇人群較不密集的空間，降低感染風險，拿乾淨衛生紙墊在桌面，將口罩外層朝上放置於衛生紙上。重新戴上口罩後，記得將衛生紙丟棄並洗手。