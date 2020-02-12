快訊

信義商圈百貨業績狠掉7成 微風開出百貨業裁員第一槍

哈利向富豪演講一場1548萬 被轟消費母親戴安娜

防武漢新冠肺炎 口罩正確戴法？醫師拍影片分享

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
口罩要怎麼戴才有防護力？長安醫院胸腔科醫師姚智偉拍影片分享5個戴口罩的正確觀念。圖／長安醫院提供

因應武漢新冠肺炎，很多民眾戴口罩防護。口罩要怎麼戴才有防護力？台中長安醫院胸腔科醫師姚智偉拍影片分享5個戴口罩的正確觀念，包括「醫療口罩才有效」、「口罩要完全遮蔽口鼻」、「不要觸摸口罩外層」、「暫時取下口罩的作法」，以及「正確脫口罩的三步驟」，並呼籲民眾小心別讓病菌藏在細節裡，讓防疫工作大打折扣。

台中市衛生局長曾梓展建議，健康民眾日常生活不需要戴口罩，謹記疾管署「一不三要」的戴口罩原則，也就是開放空間「不」用戴口罩，自己生病或去醫院看病時「要」戴口罩、免疫力不好的慢性病患者「要」戴口罩、出入人多密集的場所「要」戴口罩。

醫師姚智偉說，首先「醫療口罩才有效」，口罩必須選擇外科口罩或同等級醫療口罩才能達到防疫效果。其次是「口罩要完全遮蔽口鼻」，一定要戴好戴滿，完全遮蔽口鼻才行；

正確戴口罩4步驟，第一步，有顏色面要朝外，鼻梁片在上方；第二步，戴上並拉開口罩，口罩下緣輕蓋住下巴下緣；第三步，輕壓鼻梁片，使口罩與鼻梁密合；第四步，照鏡子或觸摸檢查是否正確配戴。

姚智偉表示，戴上口罩後記得，「不要觸摸口罩外層」，因為呼吸的氣流，會使口罩外層吸附更多病菌，千萬碰不得，調整口罩只能從口罩內側或耳帶處調整。暫時取下口罩建議先選擇人群較不密集的空間，降低感染風險，拿乾淨衛生紙墊在桌面，將口罩外層朝上放置於衛生紙上。重新戴上口罩後，記得將衛生紙丟棄並洗手。

姚智偉醫師說，正確脫口罩的三步驟，首先，必須從耳帶取下，不可以碰到口罩外層。接著將口罩有顏色面向內摺，把充滿病毒的外層包在裡面後丟棄並洗手。要記得，勤洗手與戴口罩是一樣重要的防疫基本功。唯有一起正確防疫，才能保護自己和家人。

口罩要怎麼戴才有防護力？長安醫院胸腔科醫師姚智偉拍影片分享5個戴口罩的正確觀念。圖／長安醫院提供

口罩 衛生紙 醫師
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

買口罩成了全民運動？別讓恐懼先擊垮了我們

SARS醫師談心理防疫：配合政策做好清潔、勿囤口罩

口罩也能這樣送！來這裡捐血250cc送一盒500cc送兩盒

防疫小學堂 口罩篇 讓你「罩」得住

相關新聞

流感上周14死 23歲就醫當天逝

全民擔心新冠肺炎（武漢肺炎），但流感疫情也不容忽視。目前流感疫情雖已從高峰降溫，但衛福部疾管署表示，本季累計流感重症人數已近千人，創五年同期新高，上周通報五十六名流感重症，十四人因流感死亡，其中一人年僅廿三歲，發病後第五天就醫，就醫當天就病重逝世，成本季流感死亡案例中最年輕案例。

周日再變天！ 吳德榮：不能排除入冬第二波寒流機率

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天繼續回暖，各地為晴時多雲、白天舒適早晚涼，局...

今年撲殺逾18萬家禽 農委會分析禽流感三防疫缺失

禽流感疫情嚴峻，今年截至目前，已撲殺18萬2447隻家禽。農委會分析後發現，家禽業者的運輸銷售過程中，包括品種選育、抓雞...

別再苦苦跑藥局！嘉市推出「2.0」版口罩告示

嘉義市府衛生局製作口罩販售公告「2.0」版，分為成人、兒童兩區塊，若有現貨就寫供應中，若賣完就貼上「已售完」，另外藥局還...

防武漢新冠肺炎 口罩正確戴法？醫師拍影片分享

因應武漢新冠肺炎，很多民眾戴口罩防護。口罩要怎麼戴才有防護力？台中長安醫院胸腔科醫師姚智偉拍影片分享5個戴口罩的正確觀念...

周日起天氣劇變 彭啟明：下周恐大降溫

今天好天氣，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，今天吹偏東南風，大氣很穩定，清晨雲林嘉義台南三縣市不少...

各地天氣穩定 陽光露臉氣溫回升

氣象局表示，今天清晨稍涼，各地低溫約攝氏15至18度，白天會比昨天溫暖，高溫普遍在24、25度以上，中南部可來到27、2...

健康你我他／健走、騎單車 健康又省錢

驚蟄起春雷動，萬物生發，年過耳順，健康情況不比年少，「好漢只怕病來磨」，如何無憂少病到老，成為今年最大的心願。

遠離猝死危機 5招讓寶寶安心睡

新手爸媽小心！台灣嬰兒死因中，事故傷害高居第四位。衛福部國民健康署統計，台灣嬰兒因事故傷害致死數中，其中因意外窒息的死亡人數就占了七成五，部分與錯誤睡眠方式有關；國健署提醒家長務必遵守「五招安心睡」：不趴睡、不用枕、不同床、不悶熱、不鬆軟，避免寶寶暴露於猝死及窒息危機中。

眼紅腫是染疫？2關鍵能分辨

新冠肺炎（武漢肺炎）全球疫情持續升溫，新冠肺炎吹哨者李文亮，因接診感染新冠肺炎的青光眼病患時被傳染，日前病情惡化而病逝。

名家破解新冠肺炎／張上淳：防疫需要 隔離、檢疫14天

2月10日起，中港澳轉機入境者，必須居家檢疫14天。

強烈冷氣團 周日來襲

中央氣象局說，這兩天各地天氣不錯，但周四會有鋒面通過，各地降雨機率提高。周六水氣緩和有小空檔，但下周日隨即有強烈大陸冷氣團來襲，西半部低溫可能下探十二度以下，北台灣白天高溫也僅十三、十四度，預計至少冷三天。且這波冷空氣強度也不排除可能再升級為寒流。

熱門新聞

身分證同時有「2、1、4」三碼 珍煮丹情人節限時3天買一送一

口罩、衛生紙之亂後...全聯「2物」又被掃光 眾傻：世界末日？

本季流感重症近千人創五年新高 23歲男就醫當天病逝

氣象局：下周日強烈大陸冷氣團來襲 至少冷3天

口罩實名制7天內買2片一堆人搞錯？網酸：根本考中文能力

獨／淡水亞太飯店熄燈！「因租約到期」營業至3月31日

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。