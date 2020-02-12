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今年撲殺逾18萬家禽 農委會分析禽流感三防疫缺失

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
圖為屏東縣一家土雞場經確認感染H5N2亞型高病原禽流感病毒，防疫人員立即赴該場撲殺9015隻黑羽土雞。圖／屏東縣政府提供

禽流感疫情嚴峻，今年截至目前，已撲殺18萬2447隻家禽。農委會分析後發現，家禽業者的運輸銷售過程中，包括品種選育、抓雞方式、屠宰流程等三部分，容易造成防疫缺口。農委會將於2月底找相關產業的業者開會，希望調整產業結構、改善運販模式，減少疫病發生。

今年截至目前為止，案例場主要分布雲林、屏東、彰化、台中四縣市，屠宰場分布台北、台南。染病家禽絕大多數是有色雞種，其中以紅羽土雞最多。全國共通報15個案例場、六件屠宰場案例，主要發生在台北市萬華的家禽屠宰場；目前分別檢出H5N2、H5N5高病原性禽流感。

農委會副主委黃金城表示，養雞業者飼養密度高，且習慣自行配種，導致家禽品種不一致。同樣是飼養70天，卻大小不一，有的2.5公斤、有的才1.5公斤。品種特性表現不一致，這是第一缺失；因為同一批飼養的雞大小不同，雞販頻繁進雞舍抓雞，就在抓雞階段開始爆發禽流感。

另外，雞販抓雞的時間太長，甚至長達50天；且雞販進出不同家禽場，人員若沒有換裝或做好清潔消毒工作，頻繁進出禽舍，怎麼可能不傳染。

黃金城表示，應該把抓雞的時間從50天減少為十天；若飼主有十棟禽舍，不應每棟都讓雞販進入。產業界可適度改善調整，否則每到冬天禽流感頻繁爆發，不僅產業損失，防疫人員也疲於奔命。另外，家禽運送到雙北的屠宰場，建議由「屠前理貨」改為「屠後理貨」。

他說，活雞從產地運送到雙北的屠宰場，商人直接手抓屠宰，增加傳播風險；但若能改為每一批家禽到屠宰場後直接屠宰，再讓商人挑選，就能夠避免不必要的感染。這幾個防疫的關鍵點，就看願不願意為防疫做些改變。

禽流感 農委會
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