過度清潔惹皮膚炎上身 醫提三點洗手注意事項

洗手、洗手、洗手！新型冠狀病毒引起的武漢肺持續蔓延，勤洗手成為最有效的防疫方法，不過台灣一間皮膚科診所近日在facebook發文，指發現患有手部濕疹的兒童有所增加，相信與武漢肺炎有關，若過度清潔皮膚或會引發接觸性皮膚炎，又提醒大眾3個勤洗手都要注意的重點。

「平安兒科皮膚科聯合診所」在fb發文，指最近天氣乾燥又寒冷，是乾燥性皮膚炎好發季節，又指以往經常觸碰清潔劑的人，包括清潔工、髮型屋職員、廚工、醫護人員及家庭主婦等，都是手部濕疹好發族群，但最近發現兒童患者都有所增加，經詢問後相信與武漢肺炎疫情有關，因家長及老師很努力地提醒孩子洗手，有的還會噴酒精，或是使用酒精搓手液，但過度清潔皮膚的角質層會受傷，引發接觸性皮膚炎。

帖文呼籲「勤洗手，別忘了護手」，並提出3個注意事項：

1.洗手時機

吃飯前，如廁後，還有從外頭回到家裡時務必洗手，其他時候看狀況，在家通常環境相對單純，不必想到一直洗手。

2.洗手的方式

肥皂或洗手乳是比較適合的方式，酒精乾洗手建議外出找不到洗手台，真的不方便時偶一為之，建議不要常使用。

3.洗手後的保養

洗完手擦乾後順手擦一點溫和的乳液或護手霜鎖住水份，皮膚才不會太乾燥。

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文章授權轉載自《香港01》