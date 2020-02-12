周日起天氣劇變 彭啟明：下周恐大降溫

今天好天氣，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，今天吹偏東南風，大氣很穩定，清晨雲林嘉義台南三縣市不少的空氣汙染監測站都到達所有族群不健康等級，PM2.5都到達50-70微克/每立方公尺的高濃度，這些區域的朋友，外出務必要戴上口罩，減少在戶外滯留時間，類似的情形恐怕會持續到周四，要等到周四下半天整個環境改變才會改善。

他說，目前中國南方逐漸有低壓鋒面系統建立，前幾天預測的時間有略往後延的趨勢，周四白天開始鋒面前緣西南風也帶來較多暖濕水氣，加上台灣附近是不穩定的環境，台灣附近的降雨機率有機會明顯提高。

彭啟明表示，鋒面在周四晚間或是到深夜接近台灣，持續到周五上半天，鋒面雲系掠過台灣，水氣頗為充沛，目前預測仍是以中北部，台中彰化以北有機會出現雷陣雨，局部地區雨勢較大，其他中南部及東部都有機會有點站陣雨或雷雨。

周五白天時會有短暫空檔，但很快又有水氣補上，周五下半天到周六的天氣仍不穩定，但預期雨勢會較小，降雨也較零星，有降雨空檔的時間會較多。

周日有另外一道鋒面接近，彭啟明表示，這波結構也相當完整，也會有一波明顯的雨勢發展，也不排除有雷陣雨發生的機會，雨勢也類似周四晚間到周日，有波較大雨勢，這波接近的同時，北方冷空氣也逐步南下，降雨會愈下愈冷的感覺。

彭啟明表示，整體感受上，周日晚間鋒面會遠離，雨勢趨緩，和鋒面幾乎差幾個小時抵達台灣的強冷空氣，冷空氣南下走向也直接對準台灣，預期周日會有明顯的降溫，下周一二三這三天，目前預測低溫都有機會到10-12度，或是下周一二三看輻射冷卻效應，有機會跌到10度以下，這指的是台北市測站的溫度，通常我們定義冷氣團或寒流的標準，中部以北及東北部空曠地區的低溫應該都很有機會降到10度以下，甚至有些地方會有局部特別低的溫度極端值出現。要留意未來幾天可能陸續發布的低溫的情境預測。

他說，不過這波的冷，在跟隨水氣較多的鋒面後面，會從降溫的濕冷，轉為偏乾冷的降溫，下周一二三是偏乾冷，日夜溫差大的類型。