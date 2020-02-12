快訊

信義商圈百貨業績狠掉7成 微風開出百貨業裁員第一槍

哈利向富豪演講一場1548萬 被轟消費母親戴安娜

周日起天氣劇變 彭啟明：下周恐大降溫

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
周日晚間鋒面會遠離，雨勢趨緩，和鋒面幾乎差幾個小時抵達台灣的強冷空氣，冷空氣南下走向也直接對準台灣，預期周日會有明顯的降溫。本報資料照片

今天好天氣，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，今天吹偏東南風，大氣很穩定，清晨雲林嘉義台南三縣市不少的空氣汙染監測站都到達所有族群不健康等級，PM2.5都到達50-70微克/每立方公尺的高濃度，這些區域的朋友，外出務必要戴上口罩，減少在戶外滯留時間，類似的情形恐怕會持續到周四，要等到周四下半天整個環境改變才會改善。

他說，目前中國南方逐漸有低壓鋒面系統建立，前幾天預測的時間有略往後延的趨勢，周四白天開始鋒面前緣西南風也帶來較多暖濕水氣，加上台灣附近是不穩定的環境，台灣附近的降雨機率有機會明顯提高。

彭啟明表示，鋒面在周四晚間或是到深夜接近台灣，持續到周五上半天，鋒面雲系掠過台灣，水氣頗為充沛，目前預測仍是以中北部，台中彰化以北有機會出現雷陣雨，局部地區雨勢較大，其他中南部及東部都有機會有點站陣雨或雷雨。

周五白天時會有短暫空檔，但很快又有水氣補上，周五下半天到周六的天氣仍不穩定，但預期雨勢會較小，降雨也較零星，有降雨空檔的時間會較多。

周日有另外一道鋒面接近，彭啟明表示，這波結構也相當完整，也會有一波明顯的雨勢發展，也不排除有雷陣雨發生的機會，雨勢也類似周四晚間到周日，有波較大雨勢，這波接近的同時，北方冷空氣也逐步南下，降雨會愈下愈冷的感覺。

彭啟明表示，整體感受上，周日晚間鋒面會遠離，雨勢趨緩，和鋒面幾乎差幾個小時抵達台灣的強冷空氣，冷空氣南下走向也直接對準台灣，預期周日會有明顯的降溫，下周一二三這三天，目前預測低溫都有機會到10-12度，或是下周一二三看輻射冷卻效應，有機會跌到10度以下，這指的是台北市測站的溫度，通常我們定義冷氣團或寒流的標準，中部以北及東北部空曠地區的低溫應該都很有機會降到10度以下，甚至有些地方會有局部特別低的溫度極端值出現。要留意未來幾天可能陸續發布的低溫的情境預測。

他說，不過這波的冷，在跟隨水氣較多的鋒面後面，會從降溫的濕冷，轉為偏乾冷的降溫，下周一二三是偏乾冷，日夜溫差大的類型。

彭啟明 低溫
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

彭啟明：下周一、二、三 北部低溫可能下探10度

鋒面掠東北部轉雨 彭啟明：周四轉晴周五又有鋒面近

今天還不是最冷！ 彭啟明：冷空氣最強勢力在周五

減碳抗暖化 彭啟明吃素從嘴做起

相關新聞

流感上周14死 23歲就醫當天逝

全民擔心新冠肺炎（武漢肺炎），但流感疫情也不容忽視。目前流感疫情雖已從高峰降溫，但衛福部疾管署表示，本季累計流感重症人數已近千人，創五年同期新高，上周通報五十六名流感重症，十四人因流感死亡，其中一人年僅廿三歲，發病後第五天就醫，就醫當天就病重逝世，成本季流感死亡案例中最年輕案例。

周日再變天！ 吳德榮：不能排除入冬第二波寒流機率

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天繼續回暖，各地為晴時多雲、白天舒適早晚涼，局...

今年撲殺逾18萬家禽 農委會分析禽流感三防疫缺失

禽流感疫情嚴峻，今年截至目前，已撲殺18萬2447隻家禽。農委會分析後發現，家禽業者的運輸銷售過程中，包括品種選育、抓雞...

別再苦苦跑藥局！嘉市推出「2.0」版口罩告示

嘉義市府衛生局製作口罩販售公告「2.0」版，分為成人、兒童兩區塊，若有現貨就寫供應中，若賣完就貼上「已售完」，另外藥局還...

防武漢新冠肺炎 口罩正確戴法？醫師拍影片分享

因應武漢新冠肺炎，很多民眾戴口罩防護。口罩要怎麼戴才有防護力？台中長安醫院胸腔科醫師姚智偉拍影片分享5個戴口罩的正確觀念...

周日起天氣劇變 彭啟明：下周恐大降溫

今天好天氣，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，今天吹偏東南風，大氣很穩定，清晨雲林嘉義台南三縣市不少...

各地天氣穩定 陽光露臉氣溫回升

氣象局表示，今天清晨稍涼，各地低溫約攝氏15至18度，白天會比昨天溫暖，高溫普遍在24、25度以上，中南部可來到27、2...

健康你我他／健走、騎單車 健康又省錢

驚蟄起春雷動，萬物生發，年過耳順，健康情況不比年少，「好漢只怕病來磨」，如何無憂少病到老，成為今年最大的心願。

遠離猝死危機 5招讓寶寶安心睡

新手爸媽小心！台灣嬰兒死因中，事故傷害高居第四位。衛福部國民健康署統計，台灣嬰兒因事故傷害致死數中，其中因意外窒息的死亡人數就占了七成五，部分與錯誤睡眠方式有關；國健署提醒家長務必遵守「五招安心睡」：不趴睡、不用枕、不同床、不悶熱、不鬆軟，避免寶寶暴露於猝死及窒息危機中。

眼紅腫是染疫？2關鍵能分辨

新冠肺炎（武漢肺炎）全球疫情持續升溫，新冠肺炎吹哨者李文亮，因接診感染新冠肺炎的青光眼病患時被傳染，日前病情惡化而病逝。

名家破解新冠肺炎／張上淳：防疫需要 隔離、檢疫14天

2月10日起，中港澳轉機入境者，必須居家檢疫14天。

強烈冷氣團 周日來襲

中央氣象局說，這兩天各地天氣不錯，但周四會有鋒面通過，各地降雨機率提高。周六水氣緩和有小空檔，但下周日隨即有強烈大陸冷氣團來襲，西半部低溫可能下探十二度以下，北台灣白天高溫也僅十三、十四度，預計至少冷三天。且這波冷空氣強度也不排除可能再升級為寒流。

熱門新聞

身分證同時有「2、1、4」三碼 珍煮丹情人節限時3天買一送一

口罩、衛生紙之亂後...全聯「2物」又被掃光 眾傻：世界末日？

本季流感重症近千人創五年新高 23歲男就醫當天病逝

氣象局：下周日強烈大陸冷氣團來襲 至少冷3天

口罩實名制7天內買2片一堆人搞錯？網酸：根本考中文能力

獨／淡水亞太飯店熄燈！「因租約到期」營業至3月31日

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。